Il latte infiamma il corpo e fa invecchiare? Cosa dice la scienza

Infiammazione ed invecchiamento, queste sarebbero le cause del consumo di latte: scopriamo cosa dice la scienza in merito.
Negli ultimi anni, in molti hanno etichettato il latte come un alimento che provoca infiammazione nel corpo, accelerando, al contempo, il processo di invecchiamento. Una tesi che, nei fatti, deve essere sempre confrontata con i pareri espressi dalla scienza.
Infiammazione ed invecchiamento a causa del latte, parla l’esperta
L‘infiammazione è un meccanismo fisiologico del nostro organismo, una risposta evolutiva indispensabile per proteggere i tessuti da lesioni, infezioni e agenti stressanti.
Tuttavia, quando questa risposta diventa persistente e di bassa intensità, si parla di infiammazione cronica di basso grado, processo silente ma pericoloso, coinvolto nello sviluppo di diverse patologie degenerative, dal diabete di tipo 2 alle malattie cardiovascolari, fino al cancro.
L’infiammazione può essere regolata soprattutto con la dieta: infatti, se si attuano abitudini alimentari scorrette – come quelle lontane dal modello mediterraneo – si favorisce la comparsa di uno stato infiammatorio cronico.
Imputare tale effetto ad un singolo alimento risulta scientificamente riduttivo. Per quanto riguarda il latte, infatti, la letteratura scientifica più aggiornata sottolinea, piuttosto, il contrario: molte metanalisi affermano, infatti, che il consumo moderato di latte, soprattutto se pastorizzato, sia associato ad un’azione antinfiammatoria, nonché ad una minore incidenza di tumori del colon-retto: inoltre farebbe bene anche all’intestino.
Cos’è il GF-1, tra funzione biologica e conseguenze metaboliche
Un argomento che crea dibattito è il fatto che nel latte è presente l’IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1), proteina coinvolta nei processi di crescita cellulare.
Una molecola, fondamentale nei primi anni di vita per lo sviluppo fisico, che continua a svolgere un ruolo anche in età adulta, in quanto è importante per il mantenimento della massa muscolare e della densità ossea.
Tuttavia, livelli molto alti di IGF-1 nel sangue sono stati associati al rischio di insorgenza di alcuni tipi di tumore. Va sottolineato, però, che tale associazione – rilevata in studi epidemiologici – non dimostra un rapporto di causa-effetto, né tantomeno consente di affermare che bere latte comporti automaticamente un aumento di patologie oncologiche.