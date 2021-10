L’animale era scomparso all’improvviso diversi anni fa, ma questa volta la storia ha un lieto fine.

Tutto ha inizio nel 2011 in una casa di Aberdeen, in Scozia, nella quale vivevano felicemente la coppia Lucy e Neil insieme al loro gattino tigrato, Forbes. Tutto sembra andare per il meglio, fin quando in un giorno di marzo, senza spiegazione alcuna, Forbes esce di casa e non vi fa ritorno per più di 10 anni, lasciando nel cuore dei ragazzi un vuoto incolmabile. Ovviamente, dopo aver notato che la sera il gatto non era rientrato, sono state subito avviate le ricerche per il quartiere, ma senza risultato.

Tuttavia la giovane coppia in tutto questo non ha mai perso le speranze di ritrovare l’amico perduto, e il loro desiderio di rivederlo si è avverato dopo diversi anni. Ricevono infatti una chiamata da una signora, che affermava di avere il loro gatto ed essere risalita a loro con l’aiuto di un’associazione benefica la Scottish Society for Prevention of Cruelty to Animals. Infatti un loro veterinario, analizzando il microchip del gatto, era riuscito a ricavare il loro numero di telefono. Commenta Neil: “Mia moglie mi ha telefonato dicendomi che avevano trovato Forbes. Non ero pronto per questa notizia“, come riporta il sito Bigodino.

Il gatto è stato trovato in pessime condizioni, ma grazie alle cure dell’associazione si è ripreso e ha potuto riabbracciare la sua famiglia. Tutto è bene quel che finisce bene.