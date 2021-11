Il figlio di Lando Buzzanca è preoccupato per il matrimonio del padre con la compagna Francesca Della Valle perchè non sarebbe in grado di prendere decisioni in autonomia.

Il figlio di Lando Buzzanca ha più di una perplessità sul matrimonio del padre con la compagna Francesca Della Valle. Secondo la donna sarebbe stato l’attore ha chiederla in sposa ma sembra che Lando sia affetto da demenza senile e quindi non è in grado di prendere decisioni da solo.

Le dichiarazioni del figlio di Lando Buzzanca sul matrimonio del padre

Massimiliano Buzzanca mette in dubbio il matrimonio del padre Lando con la compagna Francesca Della Valle. Il motivo sarebbe il fatto che l’attore soffre di demenza senile ormai da mesi e non è autonomo nel prendere decisioni. I due avrebbero 35 anni di differenza e questo ha portato Massimiliano a sospettare ancora di più. Il figlio di Lando dichiara a Fan Page: “

“All’inizio non avevo questo sospetto sulla signora. Si è acceso il campanello d’allarme quando ho scoperto che esisteva una Buzzanca Della Valle Production che ha realizzato prodotti non certo di Serie A che papà non avrebbe mai firmato come regista o attore. L’ultimo alert sulla signora Lavacca è stato il rinvio a giudizio per reati commessi a danno di un uomo anziano. La verità è da 6/7 anni papà ha cominciato ad avere deficit comprensivi e cognitivi, è facile convincerlo a fare cose che non avrebbe mai fatto o a dire cose che non avrebbe mai detto. Con la demenza senile torni ad essere un bambino, ti viene naturale credere a tutti, non hai la capacità di avere ragionamenti tuoi.”