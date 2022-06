Era il 2008 quando nelle sale cinematografiche italiane usciva Il cosmo sul comò, il settimo film con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo. Rispetto alle precedenti pellicole, questa si è differenziata dalle precedente per il fatto di non essere un’unica storia ma un insieme di diversi episodi uniti tra loro. I tre protagonisti nel corso del film si ritrovano così a interpretare personaggi e ruoli differenti. Vediamo ora dove è stata girata la commedia diretta dal regista Marcello Cesena.

Le riprese di Il cosmo sul comò sono durate in totale dieci settimane e sono iniziate nel mese di giugno del 2008. La location principale utilizzata dal regista e dagli attori è la città di Milano.

Nel capoluogo della Lombardia o al massimo nei comuni della provincia sono state girate tutte le scene. Tra i luoghi più suggestivi che si possono vedere nel corso del film c’è la Chiesa di San Cristoforo sul Naviglio, inquadrata nell’episodio L’autobus del peccato. Gli interni non sono però quelli della Chiesa di San Cristoforo sul Naviglio, ma sono quelli della Chiesa di San Vito di Gaggiano.

Oltre ai tre grandi protagonisti, Aldo, Giovanni e Giacomo, nel cast di Il cosmo sul comò troviamo anche Sara D’Amario, Silvana Fallisi (che ha lavorato in tanti film del celebre trio comico), Victoria Cabello, Raul Cremona, Angela Finocchiaro, Cinzia Massironi, Isabella Ragonese, Debora Vill, Marcello Cesena e Lucianna De Falco.

Salvo qualche rara eccezione, tutti questi attori sono presenti solamente in uno degli episodi di cui è composto il film: gli unici sempre presenti sono ovviamente Aldo, Giovanni e Giacomo.

