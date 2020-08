Il buono, il brutto, il cattivo è il film che chiude la cosiddetta “trilogia del dollaro” di Sergio Leone: ecco quali sono le location.

Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e poi Il buono, il brutto, il cattivo: sono i tre film che compongono la cosiddetta “trilogia del dollaro” di Sergio Leone e che hanno come protagonista Clint Eastwood nei panni di un misterioso pistolero. Il buono, il brutto, il cattivo quando è uscito nelle sale cinematografiche nel 1966 ha immediatamente conquistato il pubblico ed è ben presto diventato un cult del genere western: celebre è la scena del triello finale fra i tre protagonisti della pellicola. Vediamo ora quali sono le location del film.

Il buono, il brutto, il cattivo: le location del film

Così come gli altri due film della “trilogia del dollaro”, anche Il buono, il brutto, il cattivo è stato girato principalmente in Spagna. Tra le location più celebri del film c’è il cimitero nel quale si svolge il triello finale. Dove si trova? A Burgos, città che si trova nella regione di Castilla y Leon. Quello che viene presentato come il Rio Grande è invece il Rio Arlanza.

CLINT EASTWOOD

Come detto il film è stato realizzato principalmente in Spagna, ma alcune riprese sono state realizzate anche in Messico, per la precisione a Durango e in Italia, negli studi Elios Film che si trovano a Roma.

Il buono, il brutto, il cattivo: il cast del film

I tre protagonisti principali di Il buono, il brutto, il cattivo sono Clint Eastwood che veste i panni del Biongo (il buono), Eli Wallach che interpreta Tuco Ramirez (il brutto), Lee Van Cleef che impersona invece Sentenza (il cattivo).

Nel cast del film da segnalare inoltre la presenze di Aldo Giuffrè nei panni del capitano nordista, ma anche quella di Mario Brega, Luigi Pistilli, Rada Rassimov, Enzo Petito, Livio Lorenzon, Antonio Casale e Angelo Novi. La colonna sonora è a cura di Ennio Morricone.