In Brasile un bambino si è gettato in acqua per salvare il suo cane. Per fortuna la vicenda si è risolta al meglio per tutti e due. Il video è diventato virale sui social.

Il piccolo Matheus Felipe, di appena 11 anni, è diventato un eroe sui social. Un bambino coraggioso che ha messo a repentaglio la propria vita pur di salvare il suo cane, Nitro. E’ stato il gesto incosciente e temerario che solo un bambino può fare per il suo migliore amico. Quello di Matheus Felipe è stato un autentico atto d’amore per il suo cane Nitro.

Un gesto coraggioso

La vicenda si è consumata nell’arco di una serata in cui Matheus e il cane Nitro si trovavano soli in casa. Il bambino e il cucciolo erano soliti giocare insieme tutto il giorno, due amici inseparabili. Matheus ha raccontato a un quotidiano locale di essersi spaventato nel non vedere il cane, che di solito gli stava sempre attorno. A un certo punto il bambino ha sentito degli strani rumori provenire dalla piscina e ha capito che il cucciolo era caduto dentro e stava annegando. Nitro infatti era terrorizzato dall’acqua e non sapeva nuotare.

Matheus senza pensarci due volte si è tuffato nella piscina per salvarlo, nonostante le dimensioni della vasca fossero grandi anche per lui. Un gesto temerario, ma pericoloso, considerando anche la scarsa visibilità notturna. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio, e il bambino è riuscito a portare in salvo il suo amato cane Nitro

Matheus Felipe è uscito dall’acqua vittorioso stringendo il cane in braccio, il cucciolo era fradicio e uggiolava, ma era sano e ancora in forze.

L’accaduto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della villa. Sono stati proprio i genitori di Matheus a decidere di divulgarlo perché tutti potessero vedere il grande gesto compiuto dal figlio.

Ora il video del salvataggio del cane Nitro è diventato virale sui social. Matheus Felipe è considerato un piccolo eroe. Se non fosse stato per il pronto intervento del suo padroncino il cagnolino sarebbe morto affogato. Una bella storia a lieto fine, che vale la pena raccontare. Anche i bambini sanno essere coraggiosi, a volte molto più dei grandi.