L’influencer ha annunciato ai suoi followers che si prenderà alcuni giorni di pausa per dedicarsi alla sua salute.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha di recente pubblicato alcune stories Instagram in cui parla di problemi di salute. Ignazio Moser ha spiegato ai suoi followers di volersi prendere una pausa dai social network a causa di alcuni fastidi fisici “che mi stanno dando noia da parecchi giorni.”

La dichiarazione naturalmente ha gettato nel panico i suoi milioni di fans, che l’hanno travolto con una valanga di messaggi di supporto. Ignazio Moser ha rassicurato tutti affermando di non avere nulla di grave, ma di sentire la necessità di prendersi del tempo da dedicare a sé stesso e al suo benessere.

Ecco il testo riportato da Ignazio Moser nelle sue Instagram Stories:

“Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni. Sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante, ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati.“

Quali sono le cause del malessere?

C’è chi mormora che potrebbero essere gli strascichi dell‘Isola dei Famosi a causare dei problemi di salute all’ex concorrente. Ignazio Moser potrebbe essere stato messo alla prova dallo sforzo fisico patito nel corso dei suoi mesi da naufrago. Moser, del resto, era tornato dall’esperienza fisicamente provato e molto dimagrito. Sono molti gli ex naufraghi che accusano problemi di salute al ritorno dall’Isola.

Si tratta di semplici ipotesi, e si spera che Ignazio riesca presto a risolvere i motivi del suo malessere.

Non ci resta che augurare a Ignazio Moser buona guarigione, e di prendersi tutto il tempo necessario per tornare presto in forma.