Il celebre musicista inglese, ex marito della modella Kate Moss, si è sposato in segreto in Normandia con Katia Vidas, sua compagna da oltre un decennio.

La cerimonia si è tenuta in una romantica chiesetta francese, lo scorso weekend. Pete Doherty e consorte hanno celebrato le nozze in un castello vicino alla spiaggia di Etretat alla presenza di pochi intimi.

La notizia è rimbalzata sui social suscitando sorpresa e stupore. L’anello di fidanzamento infatti risaliva a soli pochi giorni prima, e nessuno si aspettava che i due convolassero a nozze così in fretta. Pete Doherty, oggi 42enne, e Katia de Vidas stanno insieme ufficialmente dal 2012, ma non avevano mai parlato di matrimonio. Persino alcuni parenti erano ignari dell’evento, come dimostrano i commenti sorpresi pubblicati in calce alle foto social.

Le nozze segrete

Pete Doherty e Katia vivono in Normandia da alcuni anni, e proprio qui hanno deciso di ufficializzare la loro unione in una location intima e romantica. A pubblicare le prime foto delle nozze segrete è stata proprio Katia de Vidas che sul suo profilo Instagram ha scritto un’eloquente didascalia:

“They’ve only gone and done it!”

Un motto che sembra un ritornello rock: “Loro sono semplicemente andati e l’hanno fatto”.

Ebbene sì, il “poeta maledetto del rock” sembra aver definitivamente messo la testa a posto. Pete Doherty, ex fiamma di Kate Moss e Amy Winehouse, ha deciso di sposare l’amore della sua vita e sconfiggere i suoi demoni.