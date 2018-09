Kate Moss: tutti gli scandali e gli amori dell’icona rock dell’alta moda

Scopriamo cosa c’è da sapere su Kate Moss: dagli scandali alla vita privata, passando per le relazioni turbolenti e un matrimonio rock!

Classe 1974, Kate Moss è una delle super modelle più famose del mondo. Pur non rispettando i canoni e le misure della top model tipica degli anni ’90 (è alta “solo” 1,70 cm ed è sempre stata considerata magrissima), il suo fascino rock e la sua bellezza particolare la lanciano ben presto sulle passerelle più importanti dell’alta moda.

Considerata un’icona mondiale e super modella d’incommensurabile talento, Kate Moss ha spesso fatto parlare di sé per scandali legati alla droga e turbolente relazioni sentimentali. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla top model e sulla sua vita privata, passando per tutte le curiosità!

5 curiosità su Kate Moss: tra scandali e baci proibiti

– Lo scandalo: nel 2005 il Daily Mirror pubblica in prima pagina fotografie che ritraggono Kate Moss e l’allora compagno Pete Doherty intenti a consumare cocaina. Molti dei suoi contatti saltano, e la stessa Kate Moss è costretta a chiedere pubblicamente scusa, ammettendo le proprie responsabilità.

– In un’intervista a Vogue ha ricordato un episodio che le sarebbe accaduto nel corso del party per gli 80 anni di Frank Sinatra: “Stavo seduta a fumare una sigaretta e sono rimasta sorpresa nel notare che lui mi stava fissando. (…) Lui non ha detto una parola, ma mi ha stretto tra le sue braccia e mi ha baciato sulle labbra. Per un attimo mi sono persa nei suoi occhi blu. Che dire? È stato il miglior bacio della mia vita.”

– Due delle sue migliori amiche da quando ha iniziato a svolgere il mestiere di modella sono state Naomi Campbell e Christy Turlington.

– Ha un tatuaggio sul lato B che varrebbe milioni di dollari, perché disegnato dal pittore Lucian Freud, scomparso nel 2011.

– È la madrina dei figli di Sadie Frost e Jude Law: Paul Simonon e di Iris Law.

Kate Moss: i fidanzati e le liaison sentimentali

Tra i suo ex celebri ricordiamo il fotografo Mario Sorrenti, l’editore Jefferson Hack che le ha dato una figlia, Lila Grace e l’attore Johnny Depp. Proprio agli inizi della sua carriera formò con Depp una delle coppie più amate dello show business. La relazione tra i due fu piuttosto turbolenta:

Johnny Depp venne arrestato per aver distrutto una camera d’albergo durante una lite con la top model, e anche a distanza di anni Kate Moss è sempre stata restia a parlare di quell’amore: “Se gli chiedevo: “Che cosa faccio?”, lui me lo diceva. E questo mi è molto mancato quando è finita. Mi mancava il confronto con qualcuno di cui mi fidassi. Un incubo, anni e anni di lacrime. Oh, quante lacrime”, ha dichiarato a People.

Poi ci sono stati anche l’attore Mark Wahlberg, il cantante Evan Dando, Robert Del Naja, Lenny Kravitz, l’attore Billy Zane, Daniel Craig, Jonny Lee Miller, Jamie Dornan, Rhys Ifans e Russell Brand.

Il matrimonio di Kate Moss: tra ispirazioni vintage e rock’n’roll

Il 1º luglio del 2011 Kate Moss e Jamie Hince si sono sposati nel Gloucestershire, dopo quasi 3 anni di fidanzamento. La super modella ha indossato un abito di chiffon e ricami dorati dello stilista John Galliano. La cerimonia si è tenuta alla presenza degli amici più intimi della coppia, la sposa è arrivata in Rolls Royce accompagnata dal padre e il ricevimento si è tenuto nella villa di Kate Moss nel Gloucestershire.

Lila Grace Moss Hack, la figlia che Kate Moss ha avuto dalla sua relazione con Jefferson Hack, era ovviamente tra le damigelle della sposa. Il rapporto tra madre e figlia è strettissimo e oltre ad essersi considerate sempre come una coppia di “amiche che amano fare shopping insieme.”Kate Moss ha rivelato che una volta smesso di calcare le passerelle si dedicherà a fare la manager della sua bambina presso la sua agenzia!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/kateandjohnny/; Fonte Foto: https://www.instagram.com/harpersbazaarsg/?hl=it