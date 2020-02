I nostri figli: ecco le location del film con Vanessa Incontrada

Ecco i luoghi dove è stato girato I nostri film, film con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti ispirato a un vero caso di femminicidio.

I fatti di cronaca sono spesso presi come spunto da registi e produttori per i loro film: è accaduto anche per I nostri figli, film diretto da Andrea Porporati che ha come protagonisti principali Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. La pellicola è ispirata al caso di femminicidio di Marianna Manduca, i cui figli sono stati poi adottati dal cugino e dalla moglie, Carmelo Calì e Paola Giulianelli, che hanno anche collaborato con il regista per il film. Vediamo ora quali sono le location nelle quali è stato girato I nostri figli.

I nostri figli: le location del film

Il film è ambientato principalmente a Senigallia, comune di circa 44.000 abitanti della provincia di Ancona, nelle Marche. Ed è proprio qui che dal 7 al 28 maggio del 2018 si sono svolte le riprese de I nostri figli.

Tra i luoghi più facilmente riconoscibili di Senigallia presenti nella pellicola ci sono la stazione, il porto, il lungomare di Cesano. Ma alcune scene sono state girate anche all’interno dello scuola elementare Giovanni Pascoli e lungo i portici Ercolani. Diversi cittadini del comune delle Marche hanno lavorato come comparse per la pellicola.

I nostri figli: il cast del film

Come detto in precedenza, Giorgio Pasotti e Vanessa Incontrada sono i due protagonisti principali de I nostri figli: rispettivamente interpretano i ruoli di Roberto Falco e della moglie Anna. L’attrice e presentatrice spagnolo ha spesso lavorato con il regista Andrea Porporati: i due hanno condiviso lo stesso set anche in La classe degli asini e nella serie TV Come una madre.

Nel cast de I nostri figli sono presenti anche Francesco Emanuele Chinnici, Elia Maugeri, Francesco Tiburzi, Gabriel Provenzano, Rayen Hamzoui, Annalisa Insardà e Jerry Mastrodomenico.