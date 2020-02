Come una madre: le location della fiction con Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada al lavoro in varie località della Calabria per girare le puntate della fiction Rai Come una madre. Ecco tutte le location.

Il legame artistico tra Vanessa Incontrada e il regista Andrea Porporati prosegue: dopo aver lavorato insieme in La classe degli asini, Il capitano Maria e I nostri figli, i due si sono ritrovati sul set di Come una madre, fiction Rai in onda (su Rai 1) a partire da domenica 2 febbraio 2020. Una fiction tutta italiana, girata quasi esclusivamente tra varie località della Calabria. Ma scopriamo insieme quali sono tutte le location nelle quali sono state girate le tre puntate di Come una madre.

Come una madre: le location

Sono sei i comuni della Calabria che hanno ospitato la troupe di Come una madre: Parghelia, Pizzo, Monasterace, Gerace, Pentadattilo e infine Tropea, città della provincia di Vibo Valentia nota, oltre che per le sue cipolle, anche per lo splendido mare.

Vanessa Incontrada

“Siamo lieti che la 11 Marzo Film e Rai fiction abbia scelto la Calabria come set di questa importante serie. Si tratta della quarta produzione Rai che ospitiamo nel giro di due anni e mezzo” aveva commentato Giuseppe Citrigno, il presidente della Calabria Film Commission, durante la conferenza stampa di presentazione di Come una madre.

Ma le località della Calabria, pur essendo le location principale della fiction, non sono le uniche. Anche un’altra regione d’Italia ha ospitato Andrea Porporati, attori e addetti ai lavori vari: alcune scene sono state infatti girate nel Lazio.

Come una madre: il cast della fiction

Oltra alla già citata protagonista Vanessa Incontrada, nel cast di Come una madre troviamo anche un grande attore molto amato dal pubblico italiano come Sebastiano Somma.

Completano poi il cast della fiction Rai Giuseppe Zeno, Marco Cocci, Ivan Franek, Tancredi Testa, Crystal Deglaudi, Fabrizio Contri, Katia Ricciarelli, Ninni Bruschetta e Luigi Diberti.