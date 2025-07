I 6 aeroporti dove è possibile portare liquidi senza limiti nel bagaglio a mano

Inaugurata l’era del bagaglio a mano senza limiti per i liquidi: nuova tecnologia e regole più snelle per i viaggiatori in 6 aeroporti italiani.

Questa notizia sicuramente rallegrerà molti viaggiatori italiani che, per i loro spostamenti, scelgono di partire da specifici aeroporti italiani. Inizia, infatti, l’epoca in cui, in alcune strutture aeroportuali del Belpaese, è abolito il limite dei 100 ml per i liquidi da trasportare nel bagaglio a mano. Scopriamo, dunque, dove è già attuata questa regola e cosa cambia.

Liquidi senza limiti nel bagaglio a mano, i 6 aeroporti che hanno avviato la rivoluzione

Una piccola rivoluzione si sta compiendo nei principali aeroporti italiani e Roma Fiumicino è quello che ha aperto le danze per il superamento delle storiche restrizioni sul trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano.

Grazie all’introduzione di sofisticati scanner 3D di ultima generazione, i passeggeri possono imbarcare contenitori con liquidi fino a due litri senza doverli estrarre dalla valigia ai controlli di sicurezza.

Valigia con prodotti cosmetici in boccette – www.donnaglamour.it

Il cambiamento è stato reso possibile grazie al via libera della Conferenza europea per l’aviazione civile, che ha approvato l’adozione di un algoritmo avanzato in grado di identificare potenziali minacce senza separare i liquidi, gli aerosol nonché i dispositivi elettronici dal resto del bagaglio.

A Fiumicino, così come a Milano Malpensa, Linate, Bologna, Torino e a breve anche Bergamo, i nuovi strumenti sono già operativi. Resta invariato, ad ogni modo, il limite dei 100 ml per i voli diretti verso Stati Uniti ed Israele, dove continuano a essere in vigore misure di sicurezza che già conosciamo.

Le restrizioni applicate a specifiche nazioni

I passeggeri, secondo le varie testimonianze raccolte, hanno espresso il proprio entusiasmo verso il nuovo sistema, nonché sollievo in quanto si può organizzare meglio il bagaglio a mano, senza portare quantità ridotte dei prodotti che occorrono per il viaggio.

Bisogna, però, considerare una serie di eccezioni: ad esempio, per i voli diretti verso i Paesi extraeuropei, tale regola non è applicata. Anche i passeggeri in transito provenienti da determinati Stati extra UE devono, infatti, ancora rispettare le vecchie regole, fatta eccezione per alcune nazioni come il Canada, la Norvegia e Singapore.

C’è da dire, però, che resta – in ogni caso – possibile, in presenza di certificazioni mediche, trasportare liquidi specifici anche nei voli per i quali sono applicate le restrizioni.