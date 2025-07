Tutti fanno “skibidi boppy”, ma pochi sanno cosa significa il nuovo e assurdo trend social

L’espressione skibidi boppy ha conquistato tutti, ma in pochi sanno cosa significa: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Navigando sui social vi sarete sicuramente imbattuti in video assurdi, che si concludono tutti al grido di skibidi boppy. Se appartenente a generazioni precedenti alla Z vi sarete sicuramente chiesti cosa significa e, molto probabilmente, non avete ricevuto una risposta soddisfacente. Scopriamo com’è nato questo slang e perché piace tanto ai giovani.

Origine : dallo scat, stile vocale jazz nato negli anni ’20;

: dallo scat, stile vocale jazz nato negli anni ’20; Quando si usa : come intercalare, per evidenziare momenti strani, assurdi e imprevedibili;

: come intercalare, per evidenziare momenti strani, assurdi e imprevedibili; Lingua : universale;

: universale; Diffusione: globale.

Cosa significa skibidi boppy?

Se vi state chiedendo cosa significa skibidi boppy è bene chiarire fin da subito che si tratta della classica espressione nonsense, ottenuta utilizzando due parole non vere. Eppure, un valore ce l’ha, altrimenti Gen Zeta e Alpha non la userebbero continuamente e in determinate circostanze. Sostanzialmente, può essere inteso come uno slang volto a evidenziare situazioni strane, bizzarre e assurde, oppure come un modo per interrompere conversazioni imbarazzanti o scatenare ilarità.

Pur essendo un’espressione senza senso e traduzione, skibidi boppy ha origini interessanti. Sembra, infatti, che le sue radici siano da ricollegare allo scat, uno stile vocale jazz nato negli Stati Uniti intorno agli anni Venti. All’epoca, artisti come Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald improvvisavano sequenze di suoni privi di senso per riprodurre gli strumenti musicali.

Per quanto riguarda la parola skibidi, invece, dobbiamo ringraziare il gruppo russo Little Big che, nel 2018, ha lanciato la canzone l’omonima canzone. Un brano costruito solo con parole inventate, ma perfette per il ritmo. Poi, nel 2023 è nato il primo trend skibidy toiltet e oggi abbiamo lo slang nonsense delle Generazioni Zeta e Alpha.

Quando si usa skibidi boppy

Sui social, l’espressione skibidi boppy viene utilizzata soprattutto all’interno di video creati con l’intelligenza artificiale, che hanno come protagonisti giovani e anziani. Considerando che non significa assolutamente nulla e che il suo potere sta proprio nel nonsense, può essere usata in qualunque contesto. Ovviamente, ci auguriamo che non venga mai tirata fuori in situazioni in cui è richiesto un minimo di contegno o un pizzico di serietà.