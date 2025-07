Grounding, cos’è e perché sempre più persone lo praticano (a costo zero)

Cos’è il grounding? Se non l’avete ancora provato dovete assolutamente recuperare: apporta tanti benefici ed è a costo zero.

Da qualche tempo a questa parte, il grounding ha preso piede anche in Italia e sempre più persone parlano dei benefici che apporta al corpo e alla mente. Un po’ come lo yoga, non è una semplice disciplina sportiva, ma una tecnica che insegna ad avere maggiore consapevolezza di sé. Vediamo cos’è e come si svolge.

Grounding: cos’è e quali sono i benefici

Letteralmente, grounding si traduce con “messa a terra” ed è proprio in questo che consiste la pratica. Non bisogna fare altro che liberarsi di scarpe e calzini e camminare a piedi nudi, concentrandosi su tutte le sensazioni che arrivano direttamente dalla terra. Emozioni, pensieri, profumi: qualunque cosa è benaccetta, a patto che abbia a che fare con il ‘qui e ora‘, ossia con il momento che si sta vivendo.

Il grounding si dovrebbe praticare in montagna, sui prati, nei boschi o in collina, proprio per consentire al corpo di riconnettersi con la natura. I benefici del camminare scalzi sono diversi: rinforza i muscoli del piede, migliora la postura e la stabilità e stimola la circolazione. Se a ciò uniamo il contatto con la terra si aggiunge una componente energetica che permette di ridurre l’ansia e lo stress, migliorare il sonno e ridurre le infiammazioni.

Come si fa il grounding

Capire cos’è il grounding non è così difficile, ma lo è praticarlo in tutta sicurezza in città. Questo perché è pressoché impossibile trovare prati puliti e ‘sicuri’. Pertanto, prima di iniziare la pratica dovete individuare un luogo privo di pericoli. Se abitate in campagna o in montagna vi risulterà molto più semplice. In alternativa, potete evitare di camminare e restare fermi sul posto. Ciò che conta è sentirsi radicati con il terreno.

Mantenere la concentrazione sul qui e ora, sulle sensazioni che arrivano al corpo dalla terra è difficile, soprattutto all’inizio, per cui procedete per gradi. Pochi minuti al giorno, fino ad arrivare a sessioni sempre più lunghe. Durante l’esercizio prestate attenzione a ciò che sentite, un po’ come quando si fa meditazione, senza esprimere giudizi.