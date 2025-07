Stefano Accorsi, i segreti del ‘nuovo’ corpo scolpito sono dieta e sport: ecco quali

Stefano Accorsi è irriconoscibile: per arrivare ad avere un colpo tanto scolpito ha mixato dieta e sport. Scopriamo tutti i suoi segreti.

Dimenticate Stefano Accorsi come lo conoscevate fino a oggi, adesso l’attore sfoggia un corpo scolpito, con addominali e muscoli che sembrano disegnati. Lo spunto per trasformare la sua immagine gliel’ha dato un nuovo ruolo che deve interpretare, ma visti i risultati difficilmente riuscirà a tornare indietro.

Il corpo da urlo di Stefano Accorsi? Merito di dieta e sport

Fin dal suo debutto al cinema, Stefano Accorsi ha sempre riscosso un grande successo. Non soltanto per la bravura, ma anche per il suo aspetto. Nonostante siano passati anni e anni dalla sua prima apparizione, negli ultimi giorni è riuscito a lasciare tutti senza parole. Ha condiviso su Instagram una foto in cui mostra con un corpo completamente diverso rispetto a qualche mese fa, frutto di un mix di dieta e sport.

Muscoli scolpiti, addominali che sembrano finti, braccia e spalle disegnate da un’artista: questi sono i primi pensieri che vengono in mente guardando la sua nuova immagine. E’ stato lui stesso a svelare ai fan di aver iniziato a modificare le sue abitudini lo scorso gennaio, seguito da un personal trainer. “Il film che ho appena finito mi ha permesso di allenarmi in un modo diverso e di cambiare completamente le mie abitudini. Abbiamo lavorato con con un coach che poi è anche un caro amico, per la preparazione fisica di questo progetto. È stato un percorso ricco di sorprese. Poi ve ne parlerò“, ha scritto su Instagram.

La dieta e lo sport di Stefano Accorsi: ecco quali sono

Stefano Accorsi ha deciso di cambiare le sue abitudini per necessità di copione, ma siamo pronti a scommettere che farà di tutto per mantenere la sua nuova immagine. Per quanto riguarda la dieta, solo nei primi tempi ha seguito un regime alimentare molto restrittivo, che gli ha consentito di perdere 4/5 chili. Poi ha continuato a consumare pasti sani ed equilibrati, senza privarsi di qualche sgarro, come un bicchiere di vino con la moglie o un gelato con i figli.

L’aiuto più grande, però, gli è arrivato dallo sport. Seguito dal personal trainer milanese Antonio Saccinto, specializzato in strength & conditioning, si è allenato ogni giorno dalle 5:30 alle 7 del mattino. Sessioni impegnative solo all’aria aperta, che prevedono: cento piegamenti, cento squat, cento crunch inversi, due minuti di plank, corse e camminate fino a dieci chilometri.