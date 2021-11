Gli abbonati Netflix avranno presto una gradita sorpresa: è, infatti, imminente l’uscita di How to Ruin Christmas 2!

Ricorrendo a un trailer, Netflix ha comunicato ufficialmente che How to Ruin Christmas 2 uscirà fra pochissimi giorni. Aperta la politicamente scorretta commedia sudafricana con Il matrimonio, in questa stagione avranno luogo diversi grandi eventi: il primo anniversario di nozze di Beauty e Sbu, il primo Natale da genitori di Lydia e Thembra e il primo Natale della famiglia senza la loro amata matriarca, Gogo Twala, che muore dopo una giornata piena di divertimento sotto l’occhio poco vigile di Tumi Sello. Andiamo, dunque, a vedere tutte le informazioni trapelate riguardo lo show.

How to Ruin Christmas 2: a quando l’uscita in Italia?

How To Ruin Christmas 2

Netflix ha comunicato in via ufficiale che la season 2 uscirà il 10 dicembre 2021. Il prodotto sarà visibile in ogni Paese dove il colosso dello streaming è già presente: vale anche per l’Italia.

How to Ruin Christmas 2: la trama

La famiglia in lutto si riunisce a KwaZulu-Natal il giorno di Natale per pianificare la sepoltura di Gogo Twala. Un approdo accompagnato da vari impedimenti, mentre le autorità operano per garantire il regolare svolgimento della cerimonia, accolta dalla tristezza generale. La S2 rivela di più sulla vivace Gogo Twala, che (manco a dirlo) ha i suoi segreti, e scava in profondità nelle dinamiche interne delle coppie e delle famiglie, parallelamente allo sviluppo del filone narrativo principale.

Il cast di How to Ruin Christmas 2

La season 2 vede il ritorno dello stesso cast e una new entry. La veterana Thembi Nyandeni si unisce nelle vesti della sorella di Gogo Twala, conferendo ulteriore blasone alla formazione già stellare. In aggiunta a Busi Lurayi e Thando Thabethe, rispettivamente nei panni di Tumi e Beauty Sello, la squadra di lavoro annovera: Clementine Mosimane (nel ruolo di Dineo Sello); Yonda Thomas (Khaya Manqele); Sandile Mahlangu (Sbu Twala); Motlatsi Mafatshe (Themba Twala); Saint Seseli (Vusi Twala); Charmaine Mtinta (Valencia Twala), Rami Chuene (zia Grace); Trevor Gumbi (Siya Twala); Nandi Nyembe (Gogo Twala); Desmond Dube (zio Shadrack); Keketso Semoko (zia Moipone). Spiccano, infine, due giganti dello spettacolo nazionale: la cantante Kate Normington (Candice Harden) e Seputla Sebogodi (Edmund Mokoena).

Sebbene il suo personaggio sia venuto a mancare, Nandi Nyembe potrebbe rifare capolino, magari attraverso dei flashback. In tal caso, sarebbe una fantastica notizia, dato il talento dell’attrice, tra i volti della pellicola Yesterday, candidata all’Oscar per il miglior lungometraggio all’Oscar nel 2004 (statuetta poi andata a Mare dentro, con Javier Bardem). Dietro al progetto i fratelli Katleho, Tshepo e Rethabile Ramaphakela.

How to Ruin Christmas 2: il trailer

La società di Los Gatos ha caricato il trailer a ridosso del debutto della S2. Lo condividiamo di seguito:

Le location di How to Ruin Christmas 2

Malgrado di info ufficiali non ve ne siano, qualora trovassero conferma i piani del primo capitolo la location principale sarà Johannesburg.

