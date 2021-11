Ecco le location di Strappare lungo i bordi, la serie TV di Zerocalcare su Netflix: ecco perché ha scelto Biella per la sua storia.

Strappare lungo i bordi è la prima serie TV firmata da Zerocalcare. Il cartoon realizzato dal celebre disegnatore romano è arrivata su Netflix il 17 novembre 2021 (è composta da un totale di sei episodi) e ha immediatamente conquistato il pubblico della piattaforma streaming e i tanti fan del del disegnatore. Tra gli aspetti che più hanno colpito della serie TV è l’ambientazione scelta da Zerocalcare, che questa volta ha fatto uscire i suoi personaggi dal quartiere Rebibbia di Roma, dove lui stesso abita.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Strappare lungo i bordi: le location della serie TV

In Strappare lungo i bordi vediamo Zerocalcare, insieme ai suoi amici Sarah e Secco, intraprendere un viaggio in treno da Roma verso una città del nord Italia. Quale? Biella. Proprio il capoluogo di provincia del Piemonte diventa così a sua volta protagonista della vicenda.

Strappare lungo i bordi

Una scelta particolare quella del fumettista di ambientare a Biella il suo Strappare lungo i bordi, considerando che lo stesso Zerocalcare ha spiegato di non essere mai stato nella città del Piemonte.

“La storia ricalca cose successe davvero, ma in un’altra città. Ho usato Biella per evitare dei riferimenti troppo precisi a una storia molto dolorosa. La scelta è ricaduta su Biella in maniera quasi casuale. Nel senso che avevo sentito dei biellesi che ne parlavano come la città in cui ‘si muore dentro’, ma erano chiacchiere da bar” ha spiegato nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa.

Strappare lungo i bordi: la serie TV di Zerocalcare

Come avviene anche negli altri cartoon da lui realizzati, è lo stesso Zerocalcare a dare la voce a quasi tutti i personaggi presenti in Strappare lungo i bordi. Una delle poche eccezioni è rappresentata da Valerio Mastandrea che dà la sua voce ad Armadillo.