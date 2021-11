The Expanse 6 segnerà la chiusura della serie tv esportata in tutto il mondo da Amazon Prime Video. Ecco tutte le anticipazioni.

Ispirata ai libri di James S. A. Corey, sta per uscire The Expanse 6, l’ultima stagione della serie tv lanciata sei anni fa sul network americano SyFy, e tre anni e mezzo fa esportata nel mondo grazie a Jeff Bezos, che se ne è accaparrato i diritti per Amazon Prime Video. Ecco tutte le informazioni sullo spettacolo, tra le produzioni più illustri previste per la chiusura del 2021.

The Expanse 6: a quando l’uscita in Italia?

Lo show sarà complessivamente formato da 6 puntate e debutterà su Prime Video venerdì 10 dicembre, con il primo appuntamento: successivamente, ne uscirà uno inedito ogni venerdì, fino al season finale del 14 gennaio 2022.

The Expanse 6: la trama

Andiamo a scoprire la trama servendoci della sinossi ufficiale diramata dal colosso on-demand: “Il sistema solare è in guerra, mentre Marco Inaros e la sua Free Navy continuano a lanciare devastanti attacchi asteroidi sulla Terra e su Marte. Mentre le tensioni di guerra e le perdite di quota minacciano di dividere l’equipaggio della Rocinante, Chrisjen Avasarala compie una mossa audace e invia l’ex Marine Marziano Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Nel frattempo, nella Cintura degli Asteroidi, Drummer e ciò che è rimasto della sua famiglia sono in fuga dopo aver tradito Marco. E su un lontano pianeta oltre gli Anelli, inizia a sorgere un nuovo potere”.

Il cast di The Expanse 6

In attesa di scoprire se si ricorrerà a effetti speciali e trucchi prostetici, in modo da garantire l’invecchiamento dei personaggi, è confermato quasi interamente il cast principale. Pertanto, saranno presenti: Frankie Adams (nel ruolo di Bobbie); Shohreh Aghdashloo (Avasarala); Keon Alexander (Marco Inaros); Wes Chatham (Amos); Cara Gee (Drummer); Nadine Nicole (Clarissa); Jasai Chase Owens (Filip Inaros); Steven Strait (James Holden); Dominique Tipper (Naomi). L’unica defezione è rappresentata da Cas Anvar: l’interprete di Alex Kamal è finito oggetto di un’indagine in merito alle accuse di molestie e aggressioni sessuali emerse in estate.

The Expanse 6: il trailer

Amazon Prime Video ha pubblicato il primo teaser trailer dell’opera, sviluppata da Hawk Ostby e Mark Fergus. Riportiamo di seguito il filmato diramato tramite YouTube:

Le location di The Expanse 6

Le riprese sono state, come di consueto, girate a Toronto e Oshawa, in Ontario.

