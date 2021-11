Come ogni lunedì, torna l’appuntamento con il GF Vip 6, stasera 22 novembre tante novità e due nuovi ingressi molto speciali. Ecco tutte le anticipazioni.

Il Gf Vip 6 è arrivato già alle ventunesima puntata, che andrà in onda questa sera 22 novembre su Canale 5, alle ore 21.20.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

In questa puntata speciale, Alfonso Signorini presenterà due nuove concorrenti, pronte ad entrare nella casa dei Vipponi per restare il più a lungo possibile. Sono giorni che i Vipponi si chiedono chi entrerà a fare loro compagnia, convinti che ci sia già qualcuno da giorni nella Stiva ad aspettare l’ingresso.

Questa sera, infatti, due persone arriveranno, a varcare la famosa porta Rossa di Cinecittà saranno due donne dello spettacolo: Maria Monsè e Patrizia Pellegrino.

Una personalità tutta sua che porterà un po’ di scompiglio tra i Vip: anche Maria Monsè è pronta ad entrare nella Casa più spiata d’Italia come nuova concorrente di #GFVIP 😍



Vi aspettiamo questa sera su #Canale5 per un ingresso imperdibile! pic.twitter.com/lwnYfQ9iOm — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Il gruppo si allarga! 😍 Patrizia Pellegrino è pronta a varcare la fatidica Porta Rossa e a diventare una nuova concorrente di #GFVIP! Il suo carattere forte e deciso non passerà di certo inosservato nella Casa…



Non perdetevi il suo ingresso questa sera su #Canale5! pic.twitter.com/7xoA7AuxQM — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 22, 2021

Due donne dal carattere forte e deciso: Maria Monsè arriva per la seconda volta al Grande Fratello, già collaudata quindi e pronta a dare il meglio di sé; Patrizia Pellegrino, invece, ha partecipato solo all’Isola dei Famosi nel lontano 2004, questa è la seconda volta in un reality ma la prima dopo tanti anni. Riuscirà a farsi valere nel gruppo già consolidato?

Le altre anticipazioni della serata

Alfonso Signorini, però, non ha in serbo solo queste sorprese per questa sera al GF Vip 6 su Canale 5. Non mancheranno, infatti, emozionanti sorprese.

Una sarà dedicata a Manuel Bortuzzo, ma non è ancora chiaro chi arriverà nella Casa per lui. Un’altra sorpresa sarà invece per Francesca Cipriani, che riceverà l’anello di fidanzamento dal suo adorato Alessandro: lui, infatti, è pronto per fare una vera proposta alla sua fidanzata. Cosa accadrà? Cosa avrà organizzato?

Riproduzione riservata © 2021 - Donna Glamour