Saranno tanti gli argomenti di cui si parlerà questa sera a Quarta Repubblica, il programma di Rete 4 condotto da Nicola Porro, in onda questa sera 22 novembre alle 21. 25 circa. Di cosa si parlerà? Ecco tutte le anticipazioni del programma, gli ospiti e i temi che verranno trattati.

Nella puntata di stasera di Quarta Repubblica si parlerà delle misure del governo per fermare i contagi da Covid-19, in vista soprattutto delle feste di Natale. Ci sarà un’inchiesta sulle fonti alternative di energia elettrica. Infine un faccia a faccia con il presidente di Centromarca, Francesco Mutti.

Nella puntata di stasera 22 novembre, il conduttore di Quarta Repubblica Nicola Porro intervisterà la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Al centro della puntata, con documenti, servizi e dibattito in studio, i provvedimenti al vaglio di Palazzo Chigi per fermare i contagi da Covid-19.

Ma si parlerà anche l’aumento dei prezzi di beni di largo consumo, come il caffè e l’acciaio. Poi si affronterà la vicenda dell’americano che a gennaio sarebbe entrato nel carcere di Salerno, per interrogare senza autorizzazione un detenuto accusato di essere un hacker. Infine la polemica sul premio in busta paga per i netturbini di Roma che non faranno assenze.

Tra gli ospiti di Nicola Porro anche: il magistrato Adolfo Sabella, la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano; l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, il direttore generale e vicepresidente di Alis (Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile) Marcello Di Caterina. Poi Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, Fabio Dragoni, Hoara Borselli e suor Monia Anna Alfieri. Come ogni settimana, non mancheranno gli interventi di Gene Gnocchi e di Vittorio Sgarbi.

