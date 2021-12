Per scaldare l’attesa di House of Gucci, la storia, gli oggetti e le collezioni della maison sono in asta online per celebrare il marchio.

Il mese di Dicembre quest’anno oltre ad essere magico per le festività natalizie, è anche super glam perché il 16 Dicembre uscirà nelle sale cinematografiche il film diretto da Ridley Scott House of Gucci, con protagonista Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto e Jeremy Irono. Un cast di stelle per raccontare sì l’universo fashion di Gucci, ma anche l’evento di cronaca nera più discusso degli anni ’90: la morte di Maurizio Gucci, marito di Patrizia Reggiani e Presidente di Gucci. Dopo gli abiti di Lady Gaga, firmati Gucci naturalmente, che ci hanno fatto sognare alle anteprime mondiali del film, adesso Catawiki ha pensato ad un’iniziativa glam per scaldare l’attesa.

House of Gucci: un’asta online in attesa del film dedicata alle collezioni della maison

Catawiki, piattaforma online numero uno in Europa per mettere all’asta e in vendita oggetti prestigiosi ha ben pensato di scaldare gli animi degli appassionati in attesa del film con un’asta online dal titolo Three Decades of Gucci, che ripercorre le maggiori collezioni della maison in tre decadi. Una bella sfida al second hand almeno per un tempo limitato e la possibilità quindi potersi accaparrare oggetti esclusivi, da regalarsi o regalare.

Lorenzo Altimani, esperto di moda di Catawiki ha raccontato così l’iniziativa, lanciata dalla piattaforma con grande entusiasmo: “Dalle iconiche borse Gucci Monogram, agli occhiali da sole; foulard, cinture ma anche portafogli e oggetti per la casa; questa asta unica nel suo genere presenterà il meglio dell’impero Gucci, sinonimo di innovazione ed eclettismo. E’ un onore per noi fare un tuffo nell’universo di Gucci e offrire agli appassionati di cinema, agli amanti della moda e ai collezionisti la possibilità di acquistare questi oggetti rari e affascinanti e godersi lo stile Gucci”.

Fino a quando ci sarà l’asta e quali accessori e outfit comprende

L’asta online organizzata da Catawiki in occasione dell’uscita del film House of Gucci sarà in corso fino al 5 Dicembre: un’occasione imperdibile per i fan della maison di poter acquistare ad un prezzo speciale oggetti e capi d’abbigliamento iconici che hanno fatto la storia della maison: sono presenti infatti borse, accessori per la casa e rarità risalenti agli anni ’70, ’80, ’90.

Una vera miniera d’oro quindi anche per gli appassionati del vintage. Per partecipare all’asta è possibile collegarsi al sito Catawiki, digitare Gucci nelle chiavi di ricerca e fare un’offerta: occasione da cogliere al volo anche per un regalo di Natale raro e di prestigio.

