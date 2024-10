Teri Garr, icona di Tootsie e Frankenstein Junior, è scomparsa a 79 anni. L’attrice è stata candidata agli Oscar.

Teri Garr, l’indimenticabile attrice statunitense, si è spenta a 79 anni nella sua casa di Los Angeles. La notizia è stata confermata dalla sua portavoce, che ha comunicato la scomparsa della celebre interprete.

L’attrice era nota per il suo ruolo in Tootsie, film che le valse la candidatura all’Oscar nel 1983. Ma non solo. Negli anni ha anche partecipato a memorabili pellicole come Frankenstein Junior e Incontri ravvicinati del terzo tipo. Ma scopriamo i dettagli.

Teri Gerr: una carriera ricca di successi

Teri Garr ha lavorato con alcuni dei più celebri registi e attori del cinema americano. Nel 1974, l’attrice ha recitato nel cult Frankenstein Junior, diretto da Mel Brooks, dove interpreta l’assistente di laboratorio Inga al fianco di Gene Wilder. Questo ruolo segnò l’inizio della sua ascesa a Hollywood.

Nel 1982 Garr recitò in Tootsie, il film di Sydney Pollack, ruolo che le valse una candidatura agli Oscar come Miglior Attrice non protagonista.

L’attrice è anche apparsa nella celebre sit-com americana Friends. Qui una foto pubblicata da People sul set della serie televisiva statunitense insieme a Lisa Kudrow. Nella serie, infatti, interpretava la madre biologia di Phoebe Buffay.

Remembering Teri Garr's Memorable Arc on 'Friends' as Phoebe Buffay's Mom, Following Actress' Death at 79 https://t.co/8eX6QXShpS — People (@people) October 29, 2024

Teri Gerr: una vita segnata dalla malattia

Nel 1999 a Teri Garr fu diagnosticata la sclerosi multipla, malattia che aveva iniziato a manifestarsi diversi anni prima. Nonostante la diagnosi, Garr continuò a lavorare nel mondo dello spettacolo.

La scomparsa di Teri Garr segna la fine di un’epoca per il cinema. Attraverso interpretazioni intense e brillanti, Garr ha dato vita a personaggi che continuano a vivere nella memoria degli spettatori.

Ora il mondo del cinema piange la scomparsa della sua stella.