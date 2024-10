Dopo le voci sul loro conto, spunta la foto di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Eccoli insieme nel loro “incontro intimo”.

Non sembrano esserci più dubbi su Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Sebbene non sia ufficiale alcun tipo di relazione sentimentale, quello che è certo è che i due si conoscano e che si vedano. Adesso è spuntata pure una foto di un loro “incontro intimo” svelata dal settimanale Chi che non ha dubbi…

Chiara Ferragni, la foto con Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni

Il settimanale Chi è riuscito ad immortalare Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. “Le loro prime foto insieme”, ha detto il media.

Su Instagram, il giornale ha aggiunto anche alcuni dettagli: “Quello che vediamo è un incontro intimo“, si legge. “Un tète a tète a Villa d’Este, avvenuto ieri, 28 ottobre, che assume valore proprio alla luce delle rivelazioni dei giorni scorsi”.

Solamente poche ore fa, invece, era stato Giuseppe Candela a spiegare come i due si sarebbero visti a cena in un noto ristorante di Milano in occasione del compleanno della mamma dell’imprenditrice digitale, Marina Di Guardo.

I dettagli dell’incontro

Secondo quanto si apprende dalla ricostruzione di Chi “Giovanni e Chiara sono arrivati da soli per pranzo, sulla stessa auto. Dopo aver mangiato sono rimasti molto insieme, fino alle 17-17:30 circa, e non hanno mai lasciato la terrazza”.

Dai dettagli forniti, pare che attorno a loro “c’erano solo turisti stranieri, ma i due hanno cercato in ogni caso un luogo riparato. Parlavano, si avvicinavano, guardavano i telefonini, ridevano”.

Successivamente i due “sono poi tornati a Milano” visto che, come anticipato, era prevista la festa di compleanno di sua madre a cui il settimanale spiega non si sappia se abbia preso parte pure Provera anche se, appunto, Candela avrebbe dato in tal senso risposta affermativa, almeno come presenza sul posto.