Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere su Heartstopper, la serie TV Lgbtq+ su Netflix che ha subito conquistato il pubblico.

Il suo titolo è Heartstopper e ha debuttato su Netflix il 22 aprile 2022. Un delle tante serie TV che si possono vedere sulla celebre piattaforma streaming, penserete. Invece no, perché Heartstopper è immediatamente diventata un grande successo, uno show a puntate capace di conquistare milioni di spettatori in ogni angolo del mondo. E non solo coloro che fanno parte della comunità Lgbtq+ (le tematiche Lgbtq+ sono ciò che caratterizzano questa serie) ma Heartstopper sta conquistando davvero tutti. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Heartstopper: la trama della serie TV

I protagonisti di Heartstopper sono Charlie Spring e Nick Nelson: sono due compagni di scuola, il primo è un ragazzo dichiaratamente omosessuale, il secondo invece è eterosessuale e gioca nella squadra di rugby della scuola. Frequentandosi i due si avvicinano sempre di più e iniziano ad avere una relazione che mantengono però segreta. Nick capisce di essere bisessuale ma non si sente pronto a fare coming out.

Donna Computer Guarda Streaming Serie TV

La loro storia d’amore è però tutt’altro che semplice e tra incomprensioni, situazioni delicate che riguardano il mondo che li circonda, gli amici e i famigliari Charlie e Nick rischiano di allontanarsi sempre di più.

Hearthstopper: il cast della serie TV

A vestire i panni di Nick Nelson è Kit Connor, attore che è conosciuto per aver interpretato Elton John da giovane nel film Rocketman. Charlie Spin è invece impersonato da Joe Locke.

Ma le vere star di Hearthstropper sono altri due attori: Stephen Fry e soprattutto Olivia Colman. Quest’ultima nel 2019 ha vinto il Premio Oscar per la Migliore attrice per la sua eccellente interpretazione della Regina Anna in La favorita, ma ha lavorato anche in tanti altri film e serie TV di grande successo. Stephen Fry ha invece lavorato in V per Vendetta, nella serie TV Bones e ne Lo Hobbit.

Riproduzione riservata © 2022 - DG