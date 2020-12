Harry Styles ha deciso di posare per la prima volta sulla cover di Vogue. L’ex One Direction è stato il primo uomo ad essere comparso da solo

Harry Styles, idolo di tantissimi fan in giro per il mondo, è stato scelto per la copertina di Vogue. Per la prima volta, infatti, sulla cover del noto magazine è apparso vestito con uno smocking maschile e un abito da sera femminile. Il total look, inoltre, per l’occasione è stato creato dallo stylist Alessandro Michele di Gucci, molto amico del cantante. Ma la cover non è passata di certo inosservata, anzi, ha sollevato diverse polemiche.

Harry Styles e la copertina di Vogue

Nonostante le critiche, una delle prime arrivate da Candace Owens, commentatrice e grande sostenitrice di Trump, Styles è sempre andato avanti per la sua strada. A rispondere alle frecciatine che la Owens ha scritto su Twitter, inoltre, ci ha pensato anche Florence Pugh, regista di professione, che l’ha definita semplicemente come patetica.

Un’altra chicca da svelare, inoltre, è il fatto che il cantante di Watermelon Sugar è stato il primo uomo ad essere comparso sulla copertina del noto magazine non in compagnia di una donna, ma totalmente da solo. Per quanto riguarda l’abbigliamento che ha scelto, inoltre, c’è da dire che Styles si è sempre dimostrato all’avanguardia in fatto di moda.

Ad aver commentato il look di Harry ci ha pensato anche Alessandro Michele che ha ammesso: “È l’immagine di una nuova era, di come può apparire un uomo”.

Harry Styles

Lo stile di Harry Styles

Uno stile personale e ricercato che non lascia nulla al caso: l’ex componente dei One Direction è amatissimo non solo per la sua voce e le sue canzoni ma anche per il suo stile.

Styles ha sempre amato stupire come quando nel 2020, durante i Brit Awards, si è presentato con le unghie color lavanda, una camicia con un colletto di pizzo e le scarpe Mary Jane. Durante il Gala del Met, invece, è apparso con una blusa di organza nera, jabot di pizzo e un orecchino di perle.