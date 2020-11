Da giovedì 12 novembre riparte du Canale 5 la maratona della saga di Harry Potter: ogni settimana un film in prima serata.

Harry Potter sta per tornare in TV: Canale 5 ha infatti messo in palinsesto una maratona con tutti e otto i film della saga con protagonista il celebre maghetto nato dalla fantasia di J. K. Rowling. Una maratona che prevede la messa in onda di una pellicola a settimana, ovviamente in prima serata (a partire dalle ore 21.30): non è certo la prima volta che sui canali Mediaset vengono trasmessi i film della saga che sono sempre sinonimo di successo televisivo.

Harry Potter, i film su Canale 5: quando vederli

La maratona dei film di Harry Potter inizierà giovedì 12 novembre con Harry Potter e la pietra filosofale e terminerà giovedì 31 dicembre con Harry Potter e i doni della morte parte 2. Ecco il programma completo degli otto film:

Giovedì 12 novembre alle 21.30, Canale 5: Harry Potter e la pietra filosofale

Giovedì 19 novembre alle 21.30, Canale 5: Harry Potter e la camera dei segreti

Giovedì 26 novembre alle 21.30, Canale 5: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Giovedì 3 dicembre alle 21.30, Canale 5: Harry Potter e il calice di fuoco

Giovedì 10 dicembre alle 21.30, Canale 5: Harry Potter e l’ordine della fenice

Giovedì 17 dicembre alle 21.30, Canale 5: Harry Potter e il principe mezzosangue

Giovedì 24 dicembre alle 21.30, Canale 5: Harry Potter e i doni della morte parte 1

Giovedì 31 dicembre alle 21.30, Canale 5: Harry Potter e i doni della morte parte 2

Harry Potter: i libri della saga

Ricordiamo che, a differenza della saga cinematografica, i libri della collana di J. K. Rowling sono sette: per questioni legate al marketing l’ultimo romanzo della serie è stato suddiviso in due pellicole.

Questo permetterà, a chi lo vorrà, di poter passare anche la sera dell’ultimo dell’anno in compagni di Harry Potter, dei suoi amici e anche dei suoi nemici.

