Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883: le location

Gli 883 hanno fatto la storia della musica italiana e sono stati una delle band più amate della generazione dei millenial (ma non solo). Non c’è ragazzo o ragazza nato negli anni ’80 o ’90 che non conosca almeno una delle canzoni cantante da Max Pezzali: ora la storia degli 883 è diventata una serie TV, Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 che da venerdì 11 ottobre 2024 va in onda su Sky e si può vedere in streaming su Non TV, oltre che su Sky Go. Vediamo ora quali sono le location di Hanno ucciso l’uomo – La leggendaria storia degli 883.

Hanno ucciso l’uomo ragno: le location della serie TV

Max Pezzali è originario di Pavia ed è proprio nella città lombarda che è iniziata la storia degli 883. Max Pezzali e Mauro Repetto erano compagni di scuola al licelo scientifico Niccolò Copernico e da lì hanno iniziato a scrivere canzoni. Proprio Pavia è una delle città che ha ospitato le riprese degli episodi della serie TV: tra le location citiamo strade come come Ca’ della Terra, via Lardirago e via Tavazzani. E poi il celebre Ponte Coperto.

Oltre che a Pavia, Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 è stato girato anche a Milano e tra le location troviamo la Stazione centrale il celebre locale Alcatraz, che nella serie TV viene trasformato nel Rolling Stone, locale dove gli 883 hanno fatto il loro primo concerto.

Le riprese si sono poi spostate nel Lazio, per la precisione a Roma, dove sono stati ricostruiti anche l’Acquafan di Riccione (in realtà è appunto l’Hydromania di Roma), il palco del Festivalbar e il Jolly Blue, la sala giochi di Pavia che è citata anche in alcune canzoni degli 883. Sempre nel Lazio sono state girate delle scene anche a Casperi, Santa Marinella e a San Gregorio da Sassola.