Selvaggia Lucarelli parla di Guillermo Mariotto: “Un momento di grande fragilità, non posso dirlo pubblicamente”, è mistero.

Sono giorni che non si parla che di Guillermo Mariotto, i cui comportamenti nelle ultime puntate di Ballando con le stelle hanno sollevato un gran polverone mediatico. Durante l’ultima puntata di Da noi… A Ruota Libera, Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle, è intervenuta sulla delicata vicenda che ha coinvolto il collega. Intervistata da Francesca Fialdini, la Lucarelli ha commentato con tatto e riservatezza il difficile periodo che lo stilista sta attraversando.

Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Selvaggia Lucarelli parla della “fragilità” di Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto, volto storico di Ballando con le stelle, è stato al centro di critiche e fraintendimenti a causa di comportamenti ritenuti insoliti durante le ultime puntate del programma.

Selvaggia Lucarelli ha sottolineato che molte delle sue azioni sono state fraintese, e ha anche invitato il pubblico e i media a non giudicare superficialmente.

Selvaggia Lucarelli

La giornalista ha spiegato: “Quest’anno lui ha una grossa fragilità a seguito di alcuni problemi che non possiamo condividere pubblicamente. In parte conosco e in parte no“.

Secondo la Lucarelli, il momento difficile che Mariotto sta vivendo merita comprensione e delicatezza: “Molti hanno pensato che l’uscita di scena fosse fatta per stupire, ma non è così. Si trattava di un momento di grande sofferenza“.

L’appello di Selvaggia Lucarelli: “Non giudichiamolo ora”

Nonostante i trascorsi personali tra i due, Selvaggia Lucarelli ha espresso affetto e rispetto per Guillermo Mariotto. Ha, inoltre, spiegato quanto sia importante non trarre conclusioni affrettate riguardo al suo comportamento, soprattutto in un periodo segnato da fragilità.

“Gli voglio bene con tutti i suoi difetti e limiti. Non penso che stia bene, e per questo serve delicatezza e prudenza” ha spiegato Lucarelli.

Guillermo Mariotto romperà il silenzio rivelando i motivi del suo “momento di fragilità”? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.