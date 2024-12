Un’altra disavventura colpisce il famoso attore Jamie Foxx: dopo il ricovero d’urgenza causato da un ictus circa un anno fa, un altro evento mette a dura prova l’attore. Durante la sua festa di compleanno, l’attore premio Oscar è rimasto coinvolto in una rissa al celebre ristorante di lusso Mr. Chow a Beverly Hills. Durante lo scontro l’attore ha riportato una ferita al volto. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato da TMZ, il litigio sarebbe iniziato venerdì sera intorno alle 22:00. Testimoni presenti raccontano che l’attore stava cenando con la famiglia quando alcuni clienti vicini si sarebbero comportati in modo maleducato, provocando tensioni.

#UPDATE: A spokeperson for Jamie tells TMZ — “Jamie Foxx was at his birthday dinner when someone from another table threw a glass that hit him in the mouth. He had to get stitches and is recovering. The police were called and the matter is now in law enforcement’s hands.”