Si possono vedere i parenti? E lasciare il proprio comune? Andare nelle seconde case? La guida sulle regole in zona gialla, arancione e rossa

Tre zone: gialla, arancione, rossa. Abbiamo imparato a convivere con la divisione in colori delle nostre regioni. In Italia a causa del Covid il Governo ha infatti disposto delle regole ben precise, proprio a seconda del colore, che a sua volte dipende dall’indice RT.

Ma cosa si può fare e cosa no nelle zone gialle, nelle zone arancioni e nelle zone rosse nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 15 febbraio? Di base non ci si potrà mai spostare da una regione all’altra. Differenze ci sono invece per gli spostamenti all’interno del Comune, per il raggiungimento delle secondo case.

Si possono vedere gli amici o no? E i genitori? Ecco una pratica guida scaricabile che risponderà a tutte le vostre domande.