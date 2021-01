Il tasto rosso di Donald Trump è stato rimosso dallo Studio Ovale per volontà di Joe Biden: ecco a cosa serviva il pulsante voluto dal tycoon.

Joe Biden inizia la sua rivoluzione! Il primo grande cambiamento del neo presidente americano, 46esimo nella storia degli Stati Uniti, è più che altro simbolico. Entrato nello Studio Ovale della Casa Bianca, la stanza più importante della residenza presidenziale, il democratico che ha ereditato la carica da Donald Trump ha provveduto subito a far rimuovere il tasto rosso tanto caro al tycoon. Ma a cosa serviva davvero? Scopriamolo insieme!

Joe Biden rimuove il tasto rosso di Trump

In molti ne hanno sentito parlare per quattro lunghi anni, qualcuno lo ha anche temuto. Il pulsante rosso dello Studio Ovale, voluto da Trump, si è legato durante il suo mandato a tantissime leggende, creando anche qualche battuta da social.

Donald Trump

Se pensate che fosse però collegato a qualche marchingegno diabolico, alla ‘signor Burns’ dei Simpson, vi sbagliate però di grosso. Il tasto rosso era infatti legato solo a uno dei grandi vizi di Trump, ma forse il meno disdicevole: la sua smodata passione per una nota bibita gassata.

A cosa serviva il tasto rosso di Donald Trump?

Ebbene sì, il pulsante rosso di Trump serviva solo a dissetarlo, e fuor di metafora! Tutti sanno che il tycoon segue una dieta spesso e volentieri da americano medio, basata sul cibo da fast food. La sua passione per la Coca-Cola non è un mistero. E per non rimanerne mai privo, l’ex presidente aveva fatto installare nello Studio Ovale un tasto destinato alla Diet Coke, ovvero la versione a stelle e strisce della Coca-Cola Zero.

In pratica, ogni qual volta il tycoon premeva il pulsante arrivava nello studio un cameriere pronto a servirgli la gustosa bevanda. C’è addirittura chi dice che in questi quattro anni sia passato a bere di tanto in tanto fino a dodici bicchieri al giorno!