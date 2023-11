Un libro che racconta la sua vita dal titolo ‘Dietro quel sorriso’. Guendalina Tavassi ha annunciato l’uscita dell’opera che la riguarda.

Non solo social e reality. Guendalina Tavassi, adesso, ha scritto anche un libro che tratta la sua vita. L’opera, come annunciato dalla influencer ex gieffina e Isola dei Famosi, si intitola ‘Dietro quel sorriso’ e racconta, appunto, i lati più difficili e ancora inediti della donna.

Guenalina Tavassi ha scritto un libro sulla sua vita

Attraverso alcune stories su Instagram e con un post, la Tavassi ha raccontato quella che per lei è senza dubbio una svolta inedita nella vita, ovvero l’uscita del suo libro.

Un’opera che parla di quanto vissuto in prima persona, gli aspetti felici ma anche, e soprattutto, quelli meno belli. “Con tutta l’emozione e la commozione possibile, volevo annunciarvi che è disponibile il mio libro in tutte le librerie e su Amazon. ‘DIETRO QUEL SORRISO’, correte a comprarlo!”, ha detto la bella Guendalina.

E ancora. “Soprattutto se pensate che la vostra vita sia una M… è perché ancora non avete letto la mia. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in me e nella realizzazione di questo progetto”.

Al momento non sappiamo esattamente cosa la ex concorrente di Isola dei Famosi e GF abbia raccontato ma nella scheda di presentazione disponibile si legge: “Dietro quell’allegria che da sempre contraddistingue Guendalina, si nasconde una storia toccante e profonda. La storia di un’infanzia difficile e del doloroso divorzio tra i suoi genitori, della sua adolescenza e delle sfortunate relazioni amorose. Il racconto di una ragazza ribelle, cresciuta troppo in fretta, cadendo e rialzandosi infinite volte. Una vita fatta di scelte coraggiose, amori sbagliati e momenti difficili”.

