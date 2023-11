Il noto conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, risulterebbe sospeso dall’Ordine dei giornalisti. Ecco il motivo.

Sempre al timone del Grande Fratello, Alfonso Signorini sembra aver preso una decisione importante per questo momento della sua vita. Il noto conduttore, infatti, avrebbe deciso di sospendersi dall’Ordine dei giornalisti. Ad annunciarlo è Dagospia che ha spiegato nel dettaglio le motivazioni dietro tale scelta.

Alfonso Signorini sospeso dall’Ordine dei giornalisti

“Creme di bellezza, caffè e chi più ne ha più ne metta. Alfonso Signorini si lancia nel mondo della pubblicità sui social, concessioni che lo hanno portato a sospendersi dall’Ordine dei Giornalisti”. Questo quanto si legge su Dagospia nelle pillole di Giuseppe Candela sull’attualità dello spettacolo e non solo.

Il portale ha spiegato i motivi che hanno portato il noto conduttore del GF a prendere questa decisione. “Il suo nome non figura più nell’elenco degli iscritti, disponibile anche online. Signorini è ancora alla guida del settimanale Chi (ora solo come direttore editoriale), impegnato alla conduzione del Grande Fratello e figura tra gli assistiti di punta della nuova agenzia di spettacolo lanciata da Mondadori, la Taag Talent Agency”.

Ad ogni modo per il presentatore non cambierà nulla ai fini lavorativi. L’uomo sarà sempre al timone del Grande Fratello e, molto probabilmente, continuerà anche a gestire e coordinare, magari con un ruolo “ufficioso” il settimanale Chi di cui, come detto, è ancora oggi direttore editoriale.

