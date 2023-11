L’ex volto del Grande Fratello Matteo Diamante ha svelato che un attuale concorrente del GF l’ha aiutato in un momento di difficoltà.

Inedito Matteo Diamante a Casa Chi. L’ex concorrente del Grande Fratello ha parlato di un momento di difficoltà economica avuto in passato che, per fortuna, è stato superato anche grazie all’aiuto delle persone a lui care. Oltre alla famiglia, anche nello specifico un’amica, ora concorrente del reality più seguito di Canale 5, Rosy Chin.

Matteo Diamante e l’aiuto di Rosy Chin

Matteo Diamante

Nel corso dell’intervista a Casa Chi, ripresa da Fanpage, Diamante ha voluto raccontare un momento non facile della sua vita privata, quando, a livello economico, aveva avuto dei problemi. In quel periodo, il giovane ragazzo era stato aiutato non solo dalla famiglia ma anche da Rosy Chin, attuale concorrente del Grande Fratello.

“È stata una delle poche persone ad aiutarmi”, ha spiegato Matteo. “In un periodo della mia vita dove non stavo benissimo economicamente perché me ne sono successe di cotte e di crude, Rosy è stata una delle poche persone – compresi amici e famiglia – ad aiutarmi”.

Nel dettaglio il giovane ex GF ha precisato in che modo la chef lo abbia aiutato: “Visto che io gestivo il suo Instagram, dato che lei è stata una delle prime ristoratrici a investire sui social, alla sera spesso mi faceva andare nel suo ristorante a mangiare insieme perché sapeva che avevo difficoltà. Rosy è una persona di cuore e generosa, non era costretta, eppure una sera sì e una no cenavo col suo staff. Non avevo una lira in tasca e tutte le settimane mangiavo sushi grazie a lei”.

Insomma, Diamante ha voluto evidenziare le qualità umane della donna che, durante l’esperienza al GF, è stata, invece, spesso vittima di critiche, alle volte anche ingiuste.

Di seguito anche un recente post Instagram del ragazzo in merito ai suoi problemi con i capelli: