Guendalina Tavassi sconvolge i fan: ha usato anfetamine prima dell’Isola dei Famosi. La rivelazione sulla ricerca della perfezione.

Durante l’ultima puntata di Le Iene gli spettatori sono rimasti scioccati dalle ultime rivelazioni di Guendalina Tavassi.

L’ex gieffina, infatti, ha ammesso di aver fatto uso di anfetamine per dimagrire prima della sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

La sconcertante confessione è stata fatta durante un servizio sul “Doping Estetico” condotto dalle Iene, nel quale l’influencer, ex concorrente del Grande Fratello e naufraga dell’edizione 2022 dell’Isola, ha rivelato i dettagli del suo difficile rapporto con il proprio corpo.

Guendalina Tavassi: la ricerca della perfezione

Durante il servizio mandato in onda, l’influencer ha rivelato: “Mi facevo delle punture e non avevo più fame. L’ho fatta due anni e mezzo fa, dovevo andare a L’Isola dei Famosi e non volevo farmi vedere così“.

L’ex naufraga ha rivelato di aver fatto ricorso a un farmaco per diabetici, rivelando: “Il mio problema era farmi vedere dalle persone prima di dimagrire a L’Isola dei Famosi. Ovviamente non sono diabetica. Come ho fatto ad avere la prescrizione? Sottobanco ci sono persone che vendono questi medicinali“.

Guendalina Tavassi

Ha, poi, rivelato l’effetto di tali farmaci sul suo corpo: “Io ho provato l’efedrina e l’anfetamina per dimagrire. Un secondo ridevo e un secondo dopo ero arrabbiatissima. Poi piangevo, poi tornavo a ridere. Avevo il cuore a mille, non riuscivo a dormire, non riuscivo a mangiare. Ero impazzita“.

Ma l’influencer non ha fatto ricorso solamente a questi farmaci per rincorrere la sua idea di perfezione.

Guendalina Tavassi: doping estetico e interventi chirurgici

Oltre ai farmaci per dimagrire, la Tavassi è ricorda anche ad alcuni interventi chirurgici estetici per perfezionare il suo corpo.

Ha, infatti, rivelato: “Mi sono rifatta il naso e le labbra per anni, ho fatto così tanto acido ialuronico che mi hanno trovato del tessuto cicatrizzato sotto il labbro. Ho poi rifatto il seno dopo aver allattato tre figli e infine ho fatto la blefaroplastica. Ora vorrei fare il lifting“.