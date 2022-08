Guendalina Canessa ha annunciato via social di essersi lasciata con Claudio Tommasini: le motivazioni e le reazioni con i fan.

Fine della storia d’amore tra Guendalina Canessa e il cestista Claudio Tommasini. La coppia si è detta addio dopo due anni di passione. Ad annunciarlo con alcune stories su Instagram la donna che, nel corso delle ultime due giornate, si è mostrata molto triste e sconsolata.

Guendalina Canessa si è lasciata con Claudio Tommasini

“Due anni come sapete bellissimi, una favola super. Tanta passione, mio migliore amico, mio amante, mio complice, la sua famiglia carinissima a cui voglio un sacco di bene. Era una favola ma purtroppo ho dovuto tagliare, chiudere questo bellissimo libro”. Con queste parole Guendalina Canessa ha iniziato a raccontare di essersi lasciata col suo Claudio Tommasini. “Una storia molto pulita, molto onesta, molto sincera, nessun tradimento ne da parte mia ne dà parte sua e allora mi direte perché?”.

Una domanda alla quale la stessa donna ha dato risposta: “Perché dopo due anni ho dovuto lasciarlo andare e questo è stato un gesto altruistico, perché lui vuole una famiglia tutta sua. Vuole dei figli tutti suoi e io no. Lo so che potrò sembrare magari egoista, io non sento questa necessità, non sento questo bisogno. Io avevo un sogno, sognavo una figlia femmina e quella figlia l’ho avuta. Quindi visto che non c’erano le basi per un futuro perché continuare a far perdere tempo in primis a lui e poi anche a me”.

Sebbene inizialmente l’affetto dei tanti fan aveva dato conforto alla Canessa, nelle ultime ore pare esserci stato una sorta di contraccolpo. Infatti, nell’ultima storia condivisa, la donna si è mostrata in lacrime in un momento di tristezza.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna:

