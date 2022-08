Un giorno importante per J-Ax che festeggia 50 anni. Su Instagram una dedica importante e una rara foto con suo figlio…

Sul letto in compagnia del cagnolino e di suo figlio. J-Ax ha scelto uno scatto importante per festeggiare il suo 50esimo compleanno che arriva quest’oggi. Il noto cantante ha voluto dedicare e dedicarsi una riflessione che ha suscitato tanti commenti. Poi, sempre via social, ecco anche gli auguri del suo amico Fedez…

J-Ax, 50 anni e una riflessione importante

J-Ax

Non poteva scegliere parole migliori per augurarsi e dedicarsi un bel 50esimo compleanno. J-Ax ha scelto un post su Instagram molto particolare accompagnando alla foto con suo figlio e quelle di lui da piccolo con la famiglia, un bellissimo pensiero.

“Mi dicono che questo sia un compleanno importante. Lo passerò a giocare con la crew che vedete nella foto. Poi dopo averli messi a letto, andrò a suonare. Ho tutto quello che mi serve”, ha detto il rapper facendo un bilancio positivo di quella che sarà la sua giornata. “Una volta pensavo che essere felice fosse il risultato del vendicarsi dei torti subiti. Oggi provo solo una grande gratitudine. Sono grato alla mia famiglia, ai miei amici e a quel pezzo importante d’Italia che mi ha permesso di essere J.Ax per tutto questo tempo, parlo di voi”. A conclusione del messaggio poi un “Grazie davvero mother***kers. E la torta a me”.

Da sottolineare come sui social non siano mancati anche gli auguri di Fedez col quale è tornato il sereno come confermato dal recente concerto LoveMI organizzato insieme.

Di seguito il post Instagram dell’artista:

