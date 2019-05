All’età di sette anni, il gatto più famoso del web, Grumpy Cat ci ha lasciati. Ecco l’annuncio della sua famiglia e l’addio dei fan.

Il gatto siamese dall’espressione perennemente imbronciata (letteralmente Grumpy) era ormai una star del web. Grazie ai video e alle fotografie postate sui social Grumpy Cat aveva riscosso un enorme successo, così come i numerosissimi meme che erano stati creati con il suo volto. Dopo l’enorme popolarità e il calore di una famiglia umana che si prendeva cura di lui, il gatto celebrità ci ha lasciato il 14 maggio 2019, come ha fatto sapere qualche giorno dopo la famiglia.

Grumpy Cat è morto

La triste notizia è stata lanciata dalla sua famiglia di umani tramite un post sui social. I familiari hanno spiegato che dopo una brutta infezione urinaria, mai guarita, il gatto più famoso di sempre non ce l’ha fatta. È infatti passato a miglior vita il 14 maggio 2019 senza ulteriori complicazioni.

Fonte foto: https://www.instagram.com/realgrumpycat/?hl=it

Accanto a lui c’era l’intera famiglia – Bryan e Chrystal – oltre alla sua mamma Tabatha, cui si è abbandonato nel sonno più profondo proprio tra le sue braccia. “Il suo spirito continuerà a vivere tramite la memoria dei suoi fan in tutti i luoghi“, ecco le parole più dolci della sua famiglia umana.

Il triste addio dei fan

I numerosissimi seguaci sul web hanno accolto la notizia con enorme tristezza. Tutti coloro che seguivano da tempo Grumpy Cat, infatti, si erano ormai affezionati alla sua espressione e al suo personaggio mai visto prima.

In moltissimi hanno speso parole dolci per il gatto più famoso del web. C’è chi ha voluto ricordare la scomparsa del proprio amico peloso per confortare e dare forza ai genitori umani e chi invece non è riuscito a commentare altro se non R.I.P.

Ci sono stati fan che hanno dichiarato di non riuscire ancora adesso a trattenere le lacrime per la triste perdita e chi ricordava i bei momenti trascorsi davanti allo smatphone a guardare le foto e i video del fantastico Grumpy Cat.

Fonte foto: https://www.instagram.com/realgrumpycat/?hl=it