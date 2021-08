Ipotesi Green Pass obbligatorio per i lavoratori di bar e ristoranti: il governo ci pensa ma non mancano le proteste.

Il Green Pass è obbligatorio anche per chi lavora nei bar e nei ristoranti? Per il momento no, ma si tratta di un’ipotesi su cui il governo sta lavorando. Stando a quanto trapela da Palazzo Chigi, entro pochi giorni potrebbe essere esteso l’obbligo di Green Pass non solo ai clienti, ma anche ai lavoratori dei locali della ristorazione: dagli chef ai camerieri, dai baristi ai sommelier. Secondo questa ipotesi tutti dovrebbero essere costretti a vaccinarsi o a tamponarsi ogni due giorni, a meno che non siano guariti dal Covid entro 6 mesi. Un’idea che scatena non poche proteste.

Green Pass obbligatorio per lavoratori di bar e ristoranti: da quando

Al momento non esiste alcun obbligo di questo tipo, ma il decreto potrebbe arrivare già nel mese di agosto. In particolare è il ministro Speranza a premere per una soluzione di questo tipo. Il timore di una nuova ondata di Covid nelle prossime settimane, dato l’aumento dei contagi cui stiamo assistendo, è infatti molto importante.

Green Pass Covid

Nei prossimi giorni dunque chi lavora all’interno di locali adibiti alla risitorazione non solo dovrà controllare che i propri clienti siano muniti di certificazione verde, come richiesto dal decreto, con il rischio di incorrere in pesanti sanzioni amministrative, ma dovrà anche a sua volta mettersi in regola con la vaccinazione.

Certificato verde per i lavoratori: scoppia la polemica

L’ipotesi di un obbligo per i lavoratori della ristorazione, come per molte altre categorie, fa ovviamente discutere e divide il dibattito politico. Al riguardo il direttore generale di Fipe-Confcommercio, Roberto Calugi, ha dichiarato che il tema è delicato, e che misure del genere, utili per sconfiggere la pandemia, devono essere discusse. Tuttavia, le tempistiche non sembrano le migliori. Imporre l’obbligo del green pass adesso, infatti, costringerebbe i gestori a mandare a casa alcuni dipendenti nel momento di massimo picco dell’affluenza, con il rischio di creare gravi problemi all’intero settore.