Il campione dei 100 metri piani alle Olimpiadi 2020, Marcell Jacobs, ha una grande passione per la moda tamarra. Avete fatto caso che ha partecipato alla gara con un collier di diamanti? Scopriamo insieme cosa ha indossato ai Giochi.

Marcell Jacobs non è solo un campione delle Olimpiadi 2020, ma anche un appassionato di moda tamarra. Lo abbiano notato durante la gara dei 100 metri piani in cui ha sfoggiato un collier di diamanti, che ha reso la sua vittoria ancora più epica. Il peso del gioiello, infatti, non lo ha rallentato e forse gli ha dato la carica giusta per mirare al traguardo. Che sia una sorta di portafortuna per il velocista? Intanto è bene dire che il titolo ottenuto da Marcell Jacobs ai Giochi in Giappone – la medaglia d’oro per i 100 metri piani (il riconoscimento forse più importante alle Olimpiadi) – ha segnato un nuovo evento storico, che verrà ricordato a lungo.

Marcell Jacobs e la moda tamarra

Lo stesso Marcell Jacobs ha ammesso di essere un po’ tamarro, anche se negli ultimi tempi, per via degli allenamenti in vista dei Giochi Olimpici, il suo amore verso la moda è passato in secondo piano, anche nelle immagini condivise sui social da quest’ultimo. Al di là dell’abbigliamento e dei gioielli annessi, il campione è anche noto per la moltitudine di tatuaggi che coprono il suo corpo e la forma fisica ben scolpita.

Marcell Jacobs

Alle Olimpiadi 2020 l’atleta italiano ha indossato l’abbigliamento di brand molto importanti nel settore della moda internazionale: la maglietta di Dior, la felpa di Valentino, il costume targato Versace, senza dimenticare il Love sul braccio – quello firmato Cartier e ormai ben noto a chi della moda non può fare a meno – e le sneakers.

Record e vittorie alle Olimpiadi

Lamont Marcell Jacobs Jr. è nato a El Paso il 26 settembre 1994 ed è un velocista e lunghista italiano. Il campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020, è stato il secondo italiano, dopo Filippo Tortu, a infrangere la barriera dei 10 secondi sui 100 metri piani (9″95). Inoltre l’atleta è stato il primo italiano a qualificarsi per una finale olimpica nei 100 metri piani maschili e il primo a vincere una medaglia nella categoria. Il tutto è accaduto durante le Olimpiadi di Tokyo 2020, quando Jacobs ha anche stabilito il nuovo record europeo su questa distanza, grazie ai 9″80 corsi in finale.