Il noto giornalista stronca la showgirl e rivela che il reality non dovrebbe essere un modo per rilanciare chi è fuori dal mondo televisivo da tanto tempo.

In un’intervista al settimanale Chi, la showgirl Miriana Trevisan, che entrerà a brevissimo come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip, ha manifestato grande entusiasmo nell’intraprendere questa nuova esperienza, non nascondendo la speranza che l’ opportunità possa rappresentare un nuovo trampolino di lancio per la sua carriera televisiva.

Il suo imminente ingresso nella Casa più spiata d’Italia ha diviso in due fazioni i futuri telespettatori: da un lato, c’è chi sembra contento di rivedere il volto della showgirl nuovamente sugli schermi in prima serata, dall’altro, invece, c’è chi reputa che l’epoca della Trevisan sia tramontata da tempo, non considerandola più un personaggio noto e suggerendo di lasciare spazio a personalità più fresche.

Tra questa categoria di persone, si inserisce il famoso giornalista Maurizio Costanzo che, nella sua rubrica pubblicata sul settimanale Nuovo, ha affermato che il Grande Fratello Vip non dovrebbe rappresentare il modo per alcuni personaggi “usciti di scena” di tornare alla ribalta in TV.

Eppure, secondo l’opinione di Costanzo, questo è proprio ciò che accadrebbe nel reality che, da tempo, rappresenterebbe una vetrina per personaggi poco conosciuti o non noti da tempo per tornare in scena in televisione. Dunque è evidente che la Trevisan rientri in questo gruppo di personalità descritte dal giornalista.

E voi cosa pensate delle parole di Maurizio Costanzo? Credete che il GF sarà un’opportunità per Miriana Trevisan di tornare in TV o sarà un flop?