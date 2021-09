Regali a tema basket per il rapper da parte dell’influencer Chiara Ferragni in occasione del loro anniversario di matrimonio

Era il primo settembre del 2018 quando Chiara Ferragni e Fedez sono convolati a nozze tra immensi festeggiamenti tra amici e parenti, dopo aver dato alla luce il 19 marzo dello stesso anno il piccolo Leone, simpaticissimo e biondissimo primogenito della famiglia Ferragni.

In occasione del loro terzo anniversario di matrimonio, la dolce Chiara, innamoratissima di suo marito e al corrente del suo grande amore per lo sport, ha scelto di donare al rapper degli oggetti esclusivi e a prova di invidia per i più appassionati di basket: stiamo parlando della maglia di Kobe Bryant e delle scarpe di Michael Jordan, entrambe autografate dagli sportivi in persona.

“Okay, devo metabolizzare la cosa, sono un po’ shockato” ha dichiarato il rapper sorpreso ma decisamente entusiasta del grande regalo che la Ferragni gli ha riservato. Talmente esclusivo che, ironicamente, quasi non credeva all’ idea che Michael Jordan gli avesse davvero autografato le scarpe!

Fedez è tutto vero! Hai una moglie d’oro! Voi che ne pensate?