Dopo l’ironico commento relativo al premio consegnato ai comici Pio e Amedeo ai Seat Music Awards, Tommaso Zorzi torna a canzonare la Rai

La polemica non sembra spegnersi: sono passati pochi giorni da quando il duo comico Pio e Amedeo ha ricevuto dalla Rai il premio per aver portato l’innovazione nel linguaggio televisivo, non risparmiando da pungenti frecciatine Fedez a seguito dell’attacco del rapper alla Rai stessa durante il Concerto del Primo Maggio.

Nel botta e risposta si era inserito anche Tommaso Zorzi, il quale aveva criticato la Rai con l’ironia che da sempre lo contraddistingue, in quanto reputasse assurdo, per non dire paradossale, il fatto che il duo comico avesse ricevuto quella tipologia di premio. Il giovane, qualche ora fa, è tornato a citare la vicenda, pungendo ancora una volta la Radiotelevisione italiana con questo post:

“La Rai mi ha incoronato “Sex symbol dell’anno” ai Seat Music Awards” ha scritto Zorzi sfoggiando un outfit tutt’altro che alla moda. Un’iperbole che lascia intendere, a tal punto che anche il fidanzato del giovane, il ballerino Tommaso Stanzani ha commentato ironicamente che il suo premio fosse più meritato di altri. Frecciatine a non finire dunque per i comici e, soprattutto, per la Rai, che, fino ad ora, non si è mai espressa sul tutto.

Che ne pensate dell’ironia pungente di Tommaso Zorzi?