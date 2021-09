Britney Spears si è fidanzata ufficialmente con il personal trainer Sam Asghari, postando l’annuncio sul suo profilo Instagram.

È di appena una settimana fa la notizia che vedeva Britney Spears e Sam Asghari prossimi al matrimonio, e ora ecco che la coppia ha ufficializzato la loro unione con un anello di fidanzamento.

L’annuncio arriva per via social: Britney pubblica sul proprio profilo Instagram un breve video dove, tutta fiera e raggiante, mostra ai propri follower l’anello al dito. “Non ci posso credere”, scrive l’artista nella didascalia del post.

“Guarda che roba”, commenta Sam Asghari durante il video, mentre Britney si copre la bocca per l’emozione. “Ti piace?” La risposta di Britney non può che essere un sonoro “SÌ!”

Un post simile è apparso anche sul profilo Instagram del personal trainer 27enne: si tratta di uno scatto che ritrae i due mentre si baciano, con l’anello di fidanzamento ben visibile in primo piano.