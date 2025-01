L’ultimo televoto al Grande Fratello ha scaturito diversi dubbi e polemiche. Ecco come sono andate davvero le cose.

Non mancano le polemiche dopo l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda. In particolare sul televoto che ha poi portato all’eliminazione di Helena Prestes. Nello specifico, alcuni telespettatori e utenti del web avrebbero fatto notare una incongruenza nelle comunicazioni del programma con tanto di accuse pesanti di aver “truccato” le votazioni.

Grande Fratello, il caso del televoto

La vicenda che sta facendo parlare in queste ore relativamente al Grande Fratello riguarda il televoto che ha visto essere eliminata Helena Prestes. A seguito dei risultati si è diffuso tra i telespettatori e utenti del web un grande malcontento dovuto soprattutto a delle critiche su presunti errori nei dati pubblicati dal programma.

Alfonso Signorini

Alcuni utenti hanno segnalato che il file con le percentuali di voto, reso disponibile dal sito ufficiale del GF, presentava un’incongruenza: invece della consueta domanda “Chi vuoi eliminare?”, sarebbe comparsa l’opzione “Chi vuoi salvare?”.

Questo avrebbe generato della confusione tra chi si è trovato a votare rendendo “truccato” appunto il televoto stesso.

Come stanno le cose

La vicenda sarebbe molto grande ma le cose non starebbero come alcuni telespettatori e utenti del web stanno sostenendo sui social.

Stando a fonti vicine al programma che sono state interpellate da Leggo e anche da Fanpage, dietro questa piccola incongruenza ci sarebbe una “svista umana”. Il pubblico del GF, da lunedì 6 gennaio (giorno di apertura tel televoto) a lunedì 13 (giorno di chiusura con lo Stop in diretta) ha sempre e solo votato rispondendo domanda “Chi vuoi eliminare?”.

La problematica sul quesito posto ai votanti è avvenuta solo perché nei precedenti televoto la domanda era stata “Chi vuoi salvare” e chi si è occupato di redigere il report, usando un file pre impostato, non ha cambiato tale domanda.

In questo senso, stando alle informazioni raccolte da Leggo e anche da Fanpage, il report finale che viene pubblicato con tutte le percentuali di voto viene messo online sempre e solo a televoto chiuso per una questione di trasparenza. In questa ottica, quindi, tale svista non ha mai potuto influire sull’esito. Di fatto, nessun televoto truccato!