Al Grande Fratello Stefania Orlando svela un presunto accordo segreto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi: ecco cosa è successo.

Nella Casa del Grande Fratello i colpi di scena non mancano mai. A finire sotto la lente di ingrandimento del big brother sono le dinamiche tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi che continuano a far discutere.

Stefania Orlando, entrata nelle scorse puntate all’interno del reality, durante una conversazione con l’attore ha portato alla luce un presunto accordo segreto che avrebbe coinvolto i due concorrenti. Ma scopriamo tutti i retroscena.

Grande Fratello: Stefania Orlando svela l’accordo segreto

“Avresti dovuto raccontarlo” ha dichiarato Stefania, riferendosi a un presunto piano per inscenare una finta relazione.

La conversazione, avvenuta in presenza di Eva Grimaldi, è stata ripresa dalle telecamere di Mediaset Extra. Durante il dialogo, Stefania ha accusato Luca di non aver raccontato tutta la verità su una proposta fatta da Jessica: creare una “finta storia” per attirare l’attenzione del pubblico e salvarsi dalle nomination.

Qui il video del confronto.

eccoci stefania ed eva sono riusciti a tirare fuori la verità da luca



S: dovevi dirgli ‘Jessica raccontiamo allora anche quando mi hai proposto di fare una finta storia perché avevi paura che io uscissi”



L: a me non sembrava il caso di scendere così in basso #grandefratello pic.twitter.com/BFRydVCvRB — Vans 😈 (@vansdeusmeu) December 20, 2024

Luca Calvani ha replicato prontamente: “Non mi sembra il caso di scendere così in basso… Io ho la verità dalla mia parte“. Tuttavia, Stefania ed Eva sembrano condividere perplessità sull’intera vicenda che alimenta dubbi tra i telespettatori.

Grande Fratello: la verità viene a galla

Tra Luca e Jessica si era creato inizialmente un legame molto stretto, ma i sentimenti non ricambiati da parte dell’attore, felicemente sposato con Alessandro, hanno portato a un progressivo allontanamento.

Recenti tensioni, complice anche la vicinanza di Luca a Helena Prestes, hanno acceso nuovi scontri tra i due durante l’ultima puntata in diretta.

I fan del Grande Fratello sono divisi: c’è chi crede che le parole di Stefania siano state fraintese e chi invece sostiene Luca. Jessica risponderà alle accuse?

Lunedì sera si preannuncia ricco di colpi di scena: il presunto accordo sarà al centro del dibattito? Non resta che attendere per scoprire come si evolveranno le dinamiche nella Casa.