Lino Giuliano si scaglia contro la decisione del ripescaggio al Grande Fratello: “Votate NO!”, l’appello social.

L’ultima puntata del Grande Fratello ha scatenato una grande polemica in seguito all’annuncio del ripescaggio di alcuni concorrenti che erano stati eliminati o avevano abbandonato la Casa. Non sono stati solamente gli utenti social a lamentare la scelta degli autori, ma anche un volto che avrebbe dovuto partecipare al reality si è scagliato contro il GF.

Stiamo parlando di Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Lino Giuliano si scaglia contro il ripescaggio del Grande Fratello

Il ripescaggio degli ex concorrenti del Grande Fratello ha suscitato molte polemiche, ma a farsi notare più di tutti è stato Lino Giuliano.

Il 20 gennaio 2025, durante una diretta Instagram, il concorrente si è apertamente schierato contro questa decisione. Lino, che è stato squalificato per alcune sue frasi sui social prima ancora di entrare nella Casa, ha criticato duramente la possibilità di vedere tornare nella alcuni ex inquilini nel reality.

Alfonso Signorini

Non appena è stato aperto il televoto per decidere chi avrebbe avuto l’opportunità di rientrare nella Casa del Grande Fratello, Lino Giuliano ha invitato i suoi fan a votare no. “Votate NO, voglio che si comprenda la mia posizione“, ha scritto Lino sui suoi social, “È vergognoso: non mi è stato dato neanche il modo di esprimermi in diretta“.

Nonostante il suo accorato appello, il pubblico ha deciso di dare una seconda chance a quattro ex concorrenti, che sono stati ufficialmente riammessi nel programma.

I ritorni al Grande Fratello: chi rientra nella Casa

Il Grande Fratello ha deciso di ripescare sei ex concorrenti: Eva, Federica, Helena, Iago, Jessica e Michael. Solo quattro di loro, però, hanno ottenuto la possibilità di tornare ufficialmente in gioco.

Questa decisione ha diviso il pubblico, con molti che hanno sostenuto il ritorno dei concorrenti, mentre altri, come Lino Giuliano, l’hanno definita ingiusta.