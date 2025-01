Alessandro Basciano in tribunale per affrontare le accuse di stalking avanzate dall’ex Sophie Codegoni: il PM chiede l’arresto.

Alessandro Basciano si è presentato oggi, martedì 21 gennaio, in tribunale a Milano per l’udienza di discussione dell’appello della Procura, che ha chiesto l’arresto per il caso di stalking ai danni dell’ex fidanzata Sophie Codegoni.

Dopo che la misura cautelare in carcere era stata revocata meno di 48 ore dopo l’arresto, oggi arrivano nuovi risvolti sulla posizione legale di Basciano. Il pubblico ministero ha chiesto che venga posto agli arresti domiciliari, mentre la decisione finale sarà presa nei prossimi giorni dai giudici del Riesame. Ma scopriamo gli ultimi aggiornamenti sul caso.

Alessandro Basciano, il caso di stalking: accuse di Sophie Codegoni

Nel novembre 2023, Sophie Codegoni aveva denunciato Basciano per minacce e stalking, descrivendo un anno e mezzo di comportamenti persecutori, insulti e minacce di morte.

La modella aveva confermato le accuse durante l’interrogatorio del 28 novembre in cui ha parlato del grave stato di paura in cui si trovava. Nonostante ciò, Codegoni ha rifiutato di ritirare la denuncia.

Alessandro Basciano

Ma adesso la questione legale prosegue con nuovi aggiornamenti e la difesa di Basciano di fronte al giudice.

La difesa di Alessandro Basciano: “Solo aggressioni verbali”

Il legale di Basciano, l’avvocato Leonardo D’Erasmo, ha presentato una versione completamente diversa dei fatti.

Secondo la difesa, le aggressioni erano esclusivamente verbali e provenivano anche da parte di Sophie. L’avvocato ha sottolineato che, se davvero fosse stata perseguitata, Codegoni non avrebbe continuato a vedere Basciano. Inoltre, il legale ha citato un episodio in cui la modella avrebbe ricevuto in regalo una borsa Chanel da 8000 euro da Basciano pochi giorni prima dell’arresto, fatto che avrebbe messo in dubbio la veridicità delle accuse di violenza.

Al termine dell’udienza, i giudici del Riesame hanno deciso di riservarsi e una sentenza verrà depositata nei prossimi giorni. Non ci resta, quindi, che attendere per scoprire i prossimi risvolti della controversa disputa legale.