Francisco San Martin, attore noto per “Il tempo della nostra vita” e “Beautiful”, è morto suicida a 39 anni. Il terribile annuncio.

Un terribile lutto si è abbattuto sul cast della celebre soap opera statunitense Beautiful: l’attore Francisco San Martin si è impiccato a 39 anni. L’attore, celebre per i suoi ruoli nelle soap opera Il tempo della nostra vita e Beautiful, è stato trovato morto il 16 gennaio nella sua casa di Los Angeles. La causa del decesso, secondo l’ufficio del coroner della contea di Los Angeles, sarebbe il suicidio per impiccagione.

Ma scopriamo tutti i dettagli.

La carriera di Francisco San Martin tra soap opera e televisione

Francisco San Martin ha iniziato la sua carriera come attore nella soap Il tempo della nostra vita (Days of Our Lives), dove ha interpretato il ruolo di Dario Hernandez tra il 2010 e il 2011 per un totale di 59 episodi.

Qui l’annuncio della morte dell’attore.

Days Of Our Lives actor Francisco San Martin is found dead in his LA home aged 39 https://t.co/P3GXMKVKPv pic.twitter.com/OR1pwOempC — Daily Mail Online (@MailOnline) January 21, 2025

Nel 2017, San Martin ha ottenuto un altro ruolo importante nella soap Beautiful, interpretando Mateo, un affascinante custode di Forrester Manor coinvolto in una trama con la malvagia Sheila.

La sua carriera televisiva si è poi arricchita con una partecipazione alla serie Jane the Virgin, dove ha interpretato un attore di nome Fabian Regalo del Cielo.

Francisco San Martin: la tragica morte e il ricordo dei colleghi

La morte di Francisco San Martin ha lasciato un vuoto nei cuori di chi lo conosceva. I colleghi e gli amici sui social hanno espresso il loro dolore, con messaggi commoventi.

Camila Banus, sua co-star in Days of Our Lives, ha scritto su Instagram: “Pepe, cosa posso dire se non che ti voglio bene e riposa in pace, amico mio“. La sua morte prematura ha colpito tutti, e il ricordo del suo spirito e della sua passione per la recitazione rimarrà nei cuori di chi lo ha amato.