I collaboratori dei duchi di Sussex rivolgono nuove dure accuse contro il principe Harry e la moglie Meghan.

I duchi di Sussex non godono di ottima reputazione, e questo vale anche tra i loro collaboratori. Questi ultimi hanno rivolto nuove dure accuse contro Harry e Meghan, gettando nuova luce sul vero volto dei coniugi.

Secondo quanto emerso da un’inchiesta di Vanity Fair, la coppia, ormai lontana dalla monarchia britannica, non ha avuto un impatto positivo sui loro dipendenti. La testimonianza di questi ex collaboratori ha dipinto un quadro difficile da ignorare. Ma scopriamo che cosa hanno detto.

Harry e Meghan: le accuse degli ex dipendenti

Gli ex dipendenti dei duchi di Sussex hanno rivolto nuove accuse: nell’inchiesta di Vanity Fair Harry viene descritto come “Vuoto, privo di veri interessi e contenuti“, mentre Meghan sarebbe stata “Aggressiva” e difficile da gestire.

Ma gli ex collaboratori hanno anche rivelato nuovi dettagli sulla vita professionale di Harry e Meghan.

Principe Harry e Meghan Markle

Dopo il loro trasferimento in California, i Sussex hanno cercato di costruire una carriera lontano dai riflettori della famiglia reale, ma i risultati sono stati deludenti. I loro progetti, da un podcast a una serie di documentari, non sono riusciti a soddisfare le aspettative.

In particolare, il podcast su Spotify è stato annullato per mancanza di idee e ascolti, mentre la sua serie Netflix ha visto un rinvio per “rispetto delle vittime degli incendi”, ma senza mai raggiungere l’acclamato successo sperato.

Il lato oscuro della vita a Montecito

Le accuse non si limitano solo al mondo professionale. I collaboratori hanno anche denunciato la pressione psicologica a cui sono stati sottoposti, tanto che alcuni si sono rivolti a psicologi.

La vita a Montecito, che doveva rappresentare una fuga dalla pressione della vita pubblica, ha avuto effetti collaterali negativi anche sulla loro comunità locale, con prezzi dei ristoranti locali aumentati e un afflusso di curiosi in cerca di incontri casuali con i Sussex.

Con queste rivelazioni, la coppia sembra sempre più lontana dalla pace che cercava.